Carmen Villalobos paralizó las redes al lucir su perfecta figura en el final de Top Chef VIP 2

Una vez más, Carmen Villalobos demostró que es una de las actrices más talentosas del continente. En esta mitad de año, la nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, estuvo trabajando como presentadora de televisión en el reality de comidas, Top Chef VIP 2. En esta segunda temporada la brillante actriz deslumbró a todos con su carisma.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos compartió una serie de fotos de lo que fue el final de la segunda temporada del reality de comidas. La popular colombiana conquistó a los televidentes con su belleza y gran talento. Sin lugar a dudas, la actriz posee dotes para todo tipo de trabajos artísticos.

Carmen Villalobos lució un vestido de color rojo que no solo enalteció su impactante belleza, sino también su escultural cuerpo. Hace unos días, la hermosa artista cumplió 40 años y al parecer el paso del tiempo le sienta de maravillas. En varias oportunidades, ella ha demostrado, en sus redes sociales, que realiza una exhaustiva rutina de ejercicios.

Antes que se emitiera el último capítulo de la popular tira televisiva, Carmen Villalobos se despidió del público, participantes y colegas con un extenso, pero emotivo mensaje. Sin lugar a dudas, la participación de la actriz como presentadora del reality fue un gran acierto de la importante productora televisiva.

El mensaje de Carmen Villalobos dice: "Hoy es la gran final de la segunda temporada de TOP CHEF VIP!

De verdad que no puedo estar más feliz con este show! Gracias a todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto maravilloso! Gracias a mis queridos chefs @adriamarina @delivier y @juanmaelcielo por ser tan buena onda! A mi súper equipo @normajaneid y @jorge.malave por su gran talento, profesionalismo, por siempre trabajar de la mano y con la mejor actitud... pero sobre todo gracias por ser mis amigos y estar siempre 24/7! A mi otro super team @mclmanager y @labullapr por ser una gran dupla y estar firmes para las que sea con su objetividad pero al mismo tiempo amor ! A cada uno de mis adorados productores, a mi director y en general a todo el equipo maravilloso detrás de cámara que hace posible este Reality! A ti amor @fredefutbol por venir a Colombia cada 15 días por 5 meses seguidos y creer que en la distancia también se puede construir! Te amo muchooooooooo! A ti mami que siempre has estado a mi lado y que jamás me has soltado de la mano. Gracias por entender mi trabajo, ya sabes que después vienen las recompensas a tanta ausencia.Te amo. Gracias a ustedes por conectarse cada noche y hacer de este programa un programa hermoso para toda la familia... Gracias Dios por todo! Sin ti nada!".