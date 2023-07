No se quedan callados: estos son los famosos mexicanos que están a favor del uso lúdico de esta sustancia

El uso recreativo de la marihuana es un tema que genera polémica en todo el mundo. Muchos países tienen prohibida esta sustancia, mientras que otros la permiten para usos medicinales o recreativos, e incluso en países como los Países Bajos es absolutamente legal, al punto de que hay locales a la calle donde la comercializan.

En los últimos tiempos, varios famosos mexicanos se pronunciaron a favor del uso lúdico de la marihuana, generando polémica y recibiendo comentarios a favor y en contra por esto. Sin embargo, aunque sabían que traería críticas de todo tipo, decidieron no quedarse callados y defender su causa.

Los famosos mexicanos que están a favor del uso lúdico de la marihuana

Salma Hayek

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 y actualmente tiene 56 años.

La famosa actriz que estuvo en un episodio reciente de la sexta temporada de Black Mirror, en 2012 participó de la película Savages donde interpretó a una narcotraficante de un cártel muy poderoso. Sin duda, este papel interpeló a Salma Hayek al punto de cambiar su perspectiva acerca de las sustancias.

En una entrevista con la agencia Associated Press, Salma Hayek dijo: "Las drogas legales que tu doctor te puede recetar también te pueden matar lentamente. Estoy a favor del uso recreativo y medicinal de la marihuana si se controla. Justo la cinta no se ha convertido en un sermón a favor de la legalización de la marihuana".

Fernando Valencia

El actor nacido en Comala expresó: "Es un tema complejo, y yo, como persona pública, debo ser cuidadoso, no puedo fomentar el uso de ninguna sustancia para nadie".

De todos modos Fernando Valencia, quien es pareja de Brenda Kellerman, luego agregó: "Respeto lo que cada quien decide hacer con su cuerpo y su organismo. También entiendo que detrás de esta legalización está el hecho de que la marihuana tiene muchos usos que son positivos, y en ese sentido, reconozco que bien llevada esta aprobación puede ser positiva para la sociedad".

Héctor Bonilla

"Los conservadores generalmente encubren lo hacen y fingen que no lo hacen. La enorme cantidad que fuma marihuana es abrumadora, eso no es de ahorita, desde Agustín Lara sabemos que es algo muy añejo, simplemente se reconoce que eso existe. Ahora, el problema del narcotráfico no se va a acabar hasta que se acabe el mercado", explicó Héctor Bonilla.

El actor, fallecido en 2002, reconoció este problema desde un lado más político ya que fue diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Marcos Valdés

Marcos Valdés solo apoya la marihuana para usos medicinales debido a la experiencia que tuvo con los problemas de salud que sufrió su madre.

El hijo de el Loco Valdés y medio hermano de Cristian Castro es otro de los que se pronunció a favor de la marihuana, aunque solo para usos medicinales, ya que se la tuvo que dar a su madre, Rosa María Bojalil.

"La marihuana ayuda a la gente que padece de reumas y problemas en sus articulaciones. Mi mamacita, por ejemplo, sufre dolores en sus piernas y le aplicamos una pomada hecha a base de cannabis; sin embargo, su consumo recreativo puede crear una adicción, ataca el hipocampo y luego viene un cambio de humor cuando no la consumes", explicó Marcos Valdés.