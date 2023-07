Melanie Griffith eligió borrar un tatuaje para siempre de su cuerpo: ¿cuál es?

Hay decisiones que quedan grabadas en la piel para siempre y, aunque se puedan quitar, cuesta mucho, y una de ellas son los tatoos. Si no habría que preguntarle a la ex actriz Melanie Griffith, que le tomó mucho tiempo borrar un tatuaje de su cuerpo, pero eligió otro para reemplazarlo.

La retirada intérprete de 65 años ha tenido amores muy intensos a lo largo de su vida, todos nacidos gracias a su trabajo, ya que sus ex esposos son todos actores. Primero fue Don Johnson por solo seis meses, luego se casó con Steven Bauer para separarse al lustro y volver con su primer marido.

Pero ese frenético matrimonio terminó siete años después, para encontrar la paz en Antonio Banderas, con quien pudo conformar una verdadera familia para sus tres hijos, uno de cada esposo. Esto motivó a Melanie a tatuarse, en su brazo derecho, un corazón que tenía escrito dentro el nombre del malagueño.

Sin embargo, tras 20 años juntos, llegó el divorcio en 2014. A partir de ahí, Griffith fue probando métodos para irse borrando el nombre que grabó con tinta en su cuerpo, y el proceso se hizo notorio en cada una de las presentaciones a las que asisitía. Ya sea por sus vestidos en las alfombras rojas o cuando algún paparazzi la tomaba en la calle con remeras sin mangas, se fue viendo el proceso.

Fue en el Festival de Cine de Taormina, Italia, en junio de ese año, cuando se la vio por primera vez con el corazón de su brazo vacío. Ya no había vuelta atrás. El proceso fue gradual a manos del doctor Simon Ourian, que también atiende a celebridades como Lady Gaga y Kim Kardashian, en su clínica de Beverly Hills. Como es de esperar, no es un borrado perfecto pero se disimula bastante.

Vale aclarar que nada tuvo que ver con una rencilla y una mala relación entre ellos. “Melanie ya no es mi mujer pero creo que es mi mejor amiga. La quiero y la querré hasta que me muera. Ella es mi familia”, le había dicho Antonio a la revista People en una oportunidad.

Siendo que el borrado no es perfecto, la ex actriz decidió cubrir esa vieja expresión de amor con una de la que, seguramente, no se arrepentirá. Según publicaron algunos reporteros gráficos, Griffith apareció mostrando ese brazo con los nombres de sus cuatro hijos en forma de crucigrama, siendo Alexander el tronco del que Stella, Dakota y Jesse se desprenden como ramas.

Hay una máxima que dice que no hay que tatuarse el nombre de una pareja, cita que muchos famosos pasan por alto y por lo que terminan o gastando una fortuna en borrarlo o lo tapan con otro tatuaje. Melanie Griffith hizo las dos.