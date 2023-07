La conocida conductora Luz Garcia rompe el silencio y habla de su arresto en Miami

A principios de la semana pasada, la conocida conductora de televisión Luz Garcia fue arrestada en Miami, Florida. Ahora, a través de un video publicado en sus redes sociales, rompió el silencio y dio su versión de los hechos para aclarar todo lo que se había dicho sobre su detención.

Así fue que Garcia relató lo sucedido el pasado lunes por la noche, cuando recibió una llamada de su hijo Miguel Ángel, a quien había dejado en un campamento. La presentadora contó que el joven había sufrido un accidente y que lo estaban trasladando en ambulancia a un hospital para someterlo a una cirugía en una de sus manos.

Luz Garcia explicó porque fue detenida por la policía de Miami.

"Yo me levanté desde el lugar donde estaba cenando e inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario", explicó Luz Garcia en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la conductora del programa “Noche de Luz” de Antena Latina, República Dominicana, agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró que su hijo se encuentra bien y recuperándose del accidente.

La ficha de arresto de Luz Garcia.

En el reporte policial del diario dominicano “De último minuto”, fue publicada la ficha de detención de la presentadora, donde aparece en la foto del documento con el maquillaje corrido, una blusa color naranja y sonriendo sutilmente a la cámara.

Mira el video

Antes de publicar ayer viernes su video de descargo, Luz Garcia no se había pronunciado sobre su arresto, y en su cuenta de Instagram continuó compartiendo durante toda la semana pasada contenidos relacionados a su trabajo televisivo, promocionando sus próximas entrevistas en el popular programa que conduce.

Lo cierto es que la famosa presentadora aclaró lo sucedido y ahora continua enfocada en su programa “Noche de Luz”, donde mañana domingo recibirá como invitado al cantante urbano Kiko “El Crazy”.