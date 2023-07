Lucero habló sobre el accidente que sufrió su hija Lucerito Mijares

Tras varios meses de preparación y largas horas de ensayo, Lucerito Mijares debutó profesionalmente como protagonista de la obra de teatro “El Mago”. El pasado domingo 9 de julio fue el estreno del musical, y nadie sabía que la joven actriz estaba subiendo al escenario con un terrible dolor e incomodidad. Y es que minutos antes de que arrancara la función, la hija de Manuel Mijares sufrió un accidente en las escaleras del teatro, y luego de terminar su actuación, fue trasladada a un hospital donde le confirmaron que había sufrido una fractura en uno de sus tobillos, por lo que debieron enyesarla.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca, su madre Lucero rompió el silencio y habló por primera vez del accidente que sufrió su hija y de cómo manejó la situación la joven artista. "Eso es lo que nos tiene a todos sorprendidos porque, ahora sí que el deseo de 'rómpete una pierna' se hizo realidad", expresó “La Novia de América”.

Lucerito Mijares sufrió la fractura de uno de sus tobillos antes de su debut en la obra "El Mago".

Asimismo, Lucero comentó que su hija tiene el permiso médico para continuar con la obra a pesar de los fuertes dolores que sufre la joven actriz. "Lo bueno es que los doctores le han dado el permiso. Quiero que ya se acabe la obra para que no se esté lastimando. Pero le vienen seis semanas de funciones así con la pierna enyesada. Lucerito ha decidido y le han dado el permiso de continuar, bueno, ojalá que pueda y tenga fuerza para poder continuar con las funciones. Ahorita está tomando analgésicos para el dolor, ponerse hielo lo más posible y, bueno, esto ha estado como en chino", dijo la cantante quien se acaba de separar de su pareja Michel Kuri luego de 10 años de relación amorosa.

El día del debut de Lucerito, su madre Lucero se mostró muy orgullosa y le dedicó un extenso mensaje.

Por otra parte, la también actriz se ha mostrado muy orgullosa del profesionalismo de su hija, considerando que este accidente se da justamente en su primer trabajo como actriz de teatro. "A mí me tiene, verdaderamente, no sé, anonadada. No sé si con mis 43 años de carrera podría estar ahí, en una situación así, yo, la verdad lo dudo", confesó Lucero.

"Es una mujercita muy valiente. Tiene una tenacidad y un amor por esto, que creo que aquí nos demuestra la verdadera vocación que tiene. La verdad, es que sufro un poco con ella, pero luego me alegro mucho de verla tan animosa y con tanta alegría. La admiro profundamente, si ya la admirada, ahora se me cae la baba", finalizó la exesposa de Manuel Mijares.