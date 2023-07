Erik Rubín le dedica un romántico mensaje de cumpleaños a Andrea Legarreta

En febrero de este año, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar que luego de 22 años de matrimonio habían decidido terminar con su relación. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la pareja continuó viviendo bajo el mismo techo, asistiendo a eventos familiares e incluso realizaron viajes juntos en compañía de sus dos hijas. En su momento, habían aclarado que la separación fue por consejo de su terapeuta, y era la forma de saber si debían continuar cada uno por su camino.

Erik Rubín dejó en claro que sigue amando a Andrea Legarreta.

Ayer 12 de julio, Andrea Legarreta cumplió 52 años y su todavía esposo Erik Rubín le dedicó un romántico y emotivo mensaje de felicitaciones, que ha desatado una serie de especulaciones sobre una posible reconciliación. "Que afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños Andrea Legarreta", escribió el cantante en su cuenta oficial de Instagram para acompañar una foto de la conductora sentada frente a una torta y pidiendo un deseo.

Los fans de Andrea Legarreta y Erik Rubín se ilusionan con una posible reconciliación.

Como era de esperarse, la publicación de Erik Rubín provocó la reacción de sus fans quienes se ilusionan con la reconciliación de los famosos. "¡¡Ay por fin!! Si la amas ¿por qué no siguen juntos??", "no están divorciado, ellos saben su relación y no tienen por qué explicarle a nadie más", "¿Nunca se separaron?", "y si regresaron, ¿¿¿qué tieneee??? Ellos dijeron que se aman, qué más da. Que sean felices y yaaa", "Oooww, que bellas palabras y belleza de fotito don Erik. Un amor como el de ustedes siempre vivirá, son el uno para el otro y de eso no hay duda" y "¡¡¡Qué belleza leer lo que se quieren y admiran!!!", fueron algunos comentarios que recibió el posteo del también productor musical.

Cabe destacar que Erik Rubín y Andrea Legarreta están protagonizando la obra teatral “Vaselina”, y que por ahora siguen tomándose su tiempo para decidir cuál será el paso definitivo que darán en su relación. Lo cierto es que, como quedó demostrado en el mensaje del músico, el amor entre ellos está intacto.