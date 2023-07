Dayanara Torres revela cómo es la relación con su suegra

El pasado lunes 10 de julio se dio a conocer de manera oficial que la ex reina de belleza Dayanara Torres será la anfitriona de los “Premios Juventud”, que este 2023 celebra sus 20 años de exitosas ediciones. Para la conductora será una fecha doblemente especial, ya que el evento se llevará a cabo en el “Coliseo José Agrelot” de San Juan, Puerto Rico, país donde nació la ex pareja del también puertorriqueño Marc Anthony.

"Estoy feliz, estoy emocionada, encantada de que me dieran este honor. Se están celebrando los 20 años, es un año sumamente muy importante", expresó Dayanara Torres durante una entrevista con el medio “People en Español” a través de una transmisión en vivo por Instagram.

Dayanara Torres reconoció que su suegra fue de gran apoyo cuando se mudó a Miami.

"Fue el viernes que me lo dijeron y primero grité de la emoción y después me puse a pensar ¿qué tengo dos semanas? y me puse a hacer bicicleta llené mi bola de ejercicio para hacer abdominales me encantan los retos", comentó la bella modelo.

Su compañero de conducción en los “Premios Juventud 2023” será el modelo y actor brasileño Marculs Ornellas. "Yo hablo un poquito de portugués", aseguró Torres sobre su compañero en este nuevo desafío. Y fue en ese momento en el que Dayanara reveló algo que demustra cómo es la relación con su suegra, la madre de su novio, el productor brasileño Marcelo Gama.

Dayanara Torres será la anfitriona de los "Premios Juventud 2023".

"Recuerdo cuando me mudé hace año y medio de Los Ángeles, CA., y mi suegra me llevaba a varias tiendas para buscar las cosas que yo necesitaba. Pero es algo que tengo que dedicarle espero que mi novio no me esté mirando", reconoció Torres sobre todo el apoyo que recibió de su suegra cuando se mudó a Miami.

Y es que Dayanara, quien tiene dos hijos en común con el cantante Marc Anthony, está atravesando por uno de sus mejores momentos profesionales y personales, y es por ello que se la ve radiante en cada aparición pública. "Voy a estar más joven, más sexy ¿por qué no?", expresó sobre el look con el que se presentará en los “Premios Juventud 2023” el próximo jueves 20 de julio.