Así está hoy Jaden, el desaparecido hijo del medio de Will Smith

A pesar de estar bastante alejado de los medios por los diferentes problemas que ha tenido que afrontar durante los últimos años, Will Smith se mantiene bastante activo dentro de las redes sociales. Y en este contexto, el actor celebró el cumpleaños de su hijo del medio: Jaden Smith.

Poco se ha sabido acerca de Will Smith en este último tiempo. Es que, si bien está con nuevos proyectos, la realidad es que la infidelidad de su esposa Jada y la recordada bofetada a Chris Rock en los Oscar apagaron bastante su imagen.

Así lucía Jaden Smith de pequeño junto a su padre, Will Smith.

Pero a través de sus stories de Instagram se mantiene con mucho movimiento, y en esta oportunidad lo hizo para mostrar cómo se encuentra hoy Jaden Smith. El joven viene de cumplir 25 años el pasado fin de semana.

El hijo del actor nació el 8 de julio de 1998 en Malibú, en California. Al igual que su padre, también es actor aunque lo cierto es que desde hace un par de años pasó a estar en las sombras, sin proyectos por delante.

Cabe recordar que el joven es tanto actor como rapero. Su primer trabajo en la industria cinematográfica fue en la película En busca de la felicidad (2006), además de su paso por The Day the Earth Stood Still (2008), The Karate Kid (2010) y Afer Earth (2013).

Pero el mensaje que utilizó Will Smith para saludar a su hijo generó opiniones divididas, como parte de un polémico planteo que soltó. “Feliz cumpleaños, J-Diggy. Es una locura que tengas 25. Cuando yo tenía 25 ya tenía un hijo de dos años. Solo digo. ¿Qué estás haciendo con tu vida?”, lanzó.

Jaden Smith cumplió 25 años el pasado fin de semana.

En dicho posteo, el actor hizo alusión a Trey, su hijo mayor y medio hermano del cumpleañero de ocasión. Como era de esperarse, las críticas en redes por la publicación de la estrella no se hicieron esperar. Algunos lo tomaron con humor, aunque otros no vieron con buenos ojos que presione a su hijo del medio para formar una familia.