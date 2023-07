Toma aire antes de ver a Ninel Conde en microbikini frente al espejo

Ninel Conde está en boca de todos al publicar una serie de videos en sus cuentas oficiales. La cantante nacida en Toluca de Lerdo, se quedó con las miradas de sus seguidores al compartir con sus fans un nuevo material audiovisual. Con el mismo, la arista azteca demostró que el paso de los años le sienta de maravillas.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde compartió un par de videos en las famosas historias de la mencionada red. En los mismos se puede ver a la talentosa artista lucir un microbikini de color negro, frente al espejo, que además de resaltar su belleza, enalteció su escultural cuerpo.

Una vez más, Ninel Conde demostró que es dueña de un excelente estado físico. Esto es el resultado una exhaustiva rutina de ejercicios que realiza diariamente y que comparte en sus redes sociales. En varias oportunidades, la cantante azteca ha manifestado que es una persona dedicada la vida fitness.

En otro de los estados de la mencionada red social de la camarita, Ninel Conde compartió un video desde el gimnasio con un mensaje para sus fans de todas partes. "Haciendo terapia, dejando ir viejos apegos, drenando pensamientos que ya no le sirven al propósito de mi alma, sudando la rabia de lo que me callé... uno de mis lugares favoritos... gym time for me".

Por otra parte, Ninel Conde se prepara para una gira por diferentes ciudades de México y Estados Unidos. Estas presentaciones son una antesala de lo que será su gira por Brasil, puntualmente en las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo. Se sabe que para estos conciertos quedan pocas localidades a la venta.