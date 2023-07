Bertín Osborne confesó la verdad sobre su próximo hijo: ¿fue buscado o fue accidental?

Bertín Osborne reconoció que el embarazo de Gabriela Guillén, su actual pareja, lo tomó completamente por sorpresa.

Bertín Osborne habló por primera vez sobre su futura paternidad junto a Gabriela Guillén. Este miércoles 12 de julio, se conocía que el presentador, de 69 años, y la empresaria, de 32, estaban esperando su primer hijo en común. Este es el séptimo para Bertín —Cristian (quien falleció 15 días después de nacer), Alejandra, Eugenia, Claudia, Kike y Carlos— y el primero para ella.

La noticia ya había llegado a los medios hace un par de semanas, pero los protagonistas en aquel entonces pidieron que se esperara un tiempo para hacerla pública.

Bertín Osborne es un presentador y cantante español muy reconocido en su país.

Una de las primeras en conocer esta bomba fue la periodista Beatriz Cortázar, quien habló directamente primero con Gabriela y luego con Bertín. Al preguntarle a la empresaria si los rumores de embarazo eran ciertos, ella ni confirmó ni negó la noticia, algo que claramente daba pistas de que algo estaba sucediendo. Luego, se puso en contacto con Bertín Osbrone y este le dijo literalmente "que estaba flipando".

Beatriz Cortázar, muy prudente, respetó el pedido de los futuros padres, pero tras hacerse pública la noticia de que estaban esperando un hijo, la periodista se volvió a poner en contacto con el presentador y esta vez sí le confirmó que sería padre en unos meses.

Sin embargo, dio un detalle que dejó a todos más que sorprendidos, confesó que en estos momentos está distanciado de Gabriela: "El embarazo es real. No es buscado, pero son accidentes que pasan en una relación. Voy a asumir mi responsabilidad con el bebé", le ha dicho Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, el programa de esRadio en el que colabora.

Beatriz Cortázar también comentó lo siguiente: "Bertín me dice que nadie dude de que va a asumir toda su responsabilidad, pero es que no es una noticia que le haga alegría. Me dice de Gabi que es buena y cariñosa, pero también que uno no se puede enamorar, si no está enamorado. Y me asegura que llevan un tiempo distanciados".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén están juntos hace poco menos de un año. Sin embargo, el embarazo inesperado parece que los habría distanciado.

La periodista contó que se enteró del embarazo de Gabi en la fiesta del 60 cumpleaños de "El turronero", en el que también estuvo Fabiola Martínez, la exmujer de Bertín Osborne.

"En esa fiesta sus caras eran un poema. No había complicidad entre ellos. Estaban enfadados desde hacía tiempo, quizá esta noticia les ha distanciado", ha opinado Beatriz.

"Él va a asumir todo, faltaría más, pero la relación no sé lo que pasará en los próximos meses. Bertín me asegura que no quiere hacer declaraciones. Me lo hace devolviendo el favor de que no lo contase la semana pasada. La voz no es de una persona que esté precisamente alegre", describió la periodista.