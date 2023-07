Desde Grecia y en trikini, Chiquis Rivera sacude las redes con su nueva y espectacular silueta

Chiquis Rivera es una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional, quien está atravesando por uno de sus mejores momentos tanto en el plano personal como en el profesional. Y es que la cantante ha lanzado su propia marca de fajas y también se ha comprometido con su novio Emilio Sánchez, con quien está disfrutando unos días de merecidas vacaciones en Grecia. Justamente desde este país, la compositora ha compartido unas fotografías que sacudieron las redes, donde se la ve en trikini presumiendo de su nueva y espectacular silueta.

Chiquis Rivera presumió de su nueva y espectacular silueta.

El real motivo por el que la cantante viajó a Mykonos, Grecia, es para festejar su cumpleaños, junto a su prometido, con quien están pasando unos días de los más divertidos en un lugar de ensueño.

En su cuenta de Instagram, Chiquis compartió una serie de fotografías con unos looks de lo más arriesgados, pero sin duda, las fotos donde sale luciendo un revelador trikini celeste se han robado todas las miradas de sus fanáticos.

Desde Grecia, Chiquis Rivera enamoró con un trikini celeste.

Chiquis Rivera presumió de su nueva y espectacular figura a bordo de un yate, con un trikini celeste, con el cual derrochó sensualidad y estilo, deteniendo los corazones de los usuarios que se hicieron sentir con numerosos mensajes halagadores. “Eres hermosa”, “toda una bomba sensual”, “hermosa como siempre”, “guapísima”, “te amo” y “bella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante de parte de sus seguidores.

La artista completó su look playero con una gorra del equipo de béisbol Oakland Athletics y collares de perlas. "Este cumpleaños no pedí nada. No deseaba que nada fuera diferente. Este cumpleaños estaba agradecida de SER! Estar viva, ser amada, estar en paz, estar sana, estar PRESENTE", escribió Chiquis para acompañar la galería de fotos que publicó en su cuenta de Instagram.