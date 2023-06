Issa Vegas deslumbra con su perfecta figura al lucir un minivestido

Issa Vegas está en boca de todos por una serie de fotos y videos que compartió en sus redes sociales. En las mismas se la puede ver lucir un conjunto deportivo que dejó a más de uno con la boca abierta. La popular rubia demostró una vez más la gran llegada que tiene en sus fanáticos.

Recientemente, Issa Vegas compartió en su feed de Instagram un carrusel de fotos donde se la puede ver modelando un minivestido. En el material fotográfico se la puede ver luciendo la mencionada prenda de todos rosados que se caracteriza por ser entallada al cuerpo.

Issa Vegas posee millones de seguidores en redes sociales.

Este detalle no solo enalteció su impactante belleza sino también su escultural cuerpo. Junto a la serie de fotografías agregó una descripción que dice: "PRIDE MONTH ?? Love wins ??". Este post causó una ola de mensajes y likes de sus fans de todas partes del continente.

Mientras que en sus historias de la mencionada red social de la camarita. Issa Vegas compartió una foto donde compartió un mensaje a las personas que la critican por su cuenta de OF. El comentario que hizo fue el siguiente: "Andan de engañando a sus parejas, se las dan de santas y se ofenden por unas fotos de OF. No mamen, se mustias, pero en fin. La hipotenusa".

Issa Vegas conquista a sus fans con sus diversos looks.

En reiteradas ocasiones, la modelo e influencer Issa Vegas es convocada por grandes marcas de ropa y productos de estética femenina para que protagonice sus campañas publicitarias. Además en sus perfiles pública videos desde el gimnasio donde se la ve realizando diversas rutinas de ejercicios.