La pésima relación de Harrison Ford con Brad Pitt

Reunir a mega estrellas de Hollywood puede significar un éxito garantizado, por lo que pueden generar dentro del set y el boom de taquilla a concretar. Pero la fórmula no siempre resulta del todo bien, y un ejemplo de ello fue lo que sucedió con Harrison Ford y Brad Pitt, quienes a pesar de lograr un buen producto no lograron una buena química entre ambos.

En 1997, Harrison Ford y Brad Pitt coincidieron en la misma película: Enemigo íntimo. Se trataba de un thriller policial que fue un éxito para la audiencia, pero que no tuvo el mismo efecto con los actores.

Harrison Ford y Brad Pitt tuvieron una mala experiencia en Enemigo íntimo.

Fue el protagonista de Indiana Jones quien recordó esta experiencia, casi 30 años después del film. El veterano actor rememoró lo complicado que fue ese rodaje por los constantes roces con su famoso compañero de elenco.

Es cierto que Harrison Ford ya había hecho referencia al tema y en varias oportunidades señaló que Enemigos íntimos fue una película difícil de hacer, sin embargo ahora le pidieron profundizar al respecto y no se resistió.

En una entrevista con Esquire, le preguntaron si recordaba por qué siempre deslizó que fue una película difícil y se sinceró: “Sí, recuerdo por qué. Brad desarrolló el guion. Entonces me ofrecieron el papel. Guardé mis comentarios sobre el personaje y la construcción de la cosa: admiraba a Brad”.

De inmediato, y antes de meterse en una polémica, hizo una aclaración para entender el contexto de la historia. “En primer lugar, admiro a Brad. Creo que es un actor maravilloso. Es un tipo realmente decente”, dijo.

Las diferencias entre Harrison Ford y Brad Pitt fueron notables.

“No pudimos ponernos de acuerdo sobre un director hasta que llegamos a Alan Pakula, con quien yo había trabajado antes pero Brad no. Brad tenía este carácter complicado, y quería una complicación de mi lado para que no fuera solo una batalla entre el bien y el mal. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo de disparar mal”, disparó.

Y cerró dejando entrever la guerra de egos que se dio: “Trabajé con un escritor, pero de repente estábamos filmando y no teníamos un guion con el que Brad y yo acordáramos. Cada uno de nosotros tenía ideas diferentes al respecto. Entiendo por qué él quería quedarse con su punto de vista, y yo quería quedarme con mi punto de vista, o estaba imponiendo mi punto de vista, y es justo decir que eso es lo que sintió Brad. Fue complicado”.