Sin ropa, la madre de los hijos de Luis Miguel se lleva las miradas de todos

Aracely Arámbula es una de las actrices más queridas y populares del continente. Esto le ha permitido tener una gran fama en todo el planeta. Con sus grandes actuaciones la popular artista mexicana ha brillado tanto en la televisión como así también en el teatro, donde sus dotes actorales han acaparado las miradas de todos.

Aracely Arámbula es madre de los hijos varones de Luis Miguel. Ella tuvo una relación amorosa con el popular cantante mexicano a mediados de la década del '00. El nombre de sus hijos son Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Esta relación no terminó de la mejor manera y hoy en día El sol de México no tiene un contacto cercano con sus niños.

Aracely Arámbula posee millones de seguidores en redes sociales.

Esta gran fama que posee Aracely Arámbula se ve reflejada en las redes sociales, ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y mensajes. Esta vez no fue la excepción y en su perfil de Instagram compartió una foto que se viralizó en minutos.

En la fotografía podemos ver a la madre de los hijos de Luis Miguel posar sin ropa por lo que su escultural figura dejó a más de uno con la boca abierta. Junto a la imagen agregó una cita que dice: "Tiempo divino tesoro que se llevará nuestro cuerpo… Pero el Alma jamás cada día se hace más fuerte y cada día llénala de mucho AMOR".

Aracely Arámbula constantemente está solidarizada con el cuidado animal.

Mientras que otra de las publicaciones que realizó Aracely Arámbula en sus redes tiene que ver con lucha constante contra el maltrato animal y como también siempre busca conseguirles un nuevo hogar. Junto a un carrusel de fotos la talentosa actriz nacida en la ciudad de Chihuahua agregó un extenso mensaje que dice:

"Amor del bueno !!! ????????????? mis rescatados listos para irse en adopción a mi amada tierra Chihuahua ?? abrazándonos porque se van la cd Juárez donde van a estar super bien atendidos y con mucho espacio para correr libres donde puedan jugar y pasarla muy bien ????????????? gracias por adoptar a Luka mi niño de la camada de la güera que uds vieron en mis historias es in perrazo divino que amo y lo tuve en casa mucho tiempo muy felices y ahora con nuevo hogar ??? y la pinta rescatada de la calle con un tumor enorme cancerígeno a quien atendimos y le dimos tratamiento recibió sus quimios en abril del año pasado me llamo la veterinaria y me dijo la tenemos que dormir ?????? lamé puse a llorar y le dije que hicieran todo para salvarla ???? me puse a pedir por ella junto con Judith y a las dos horas me mandan un video donde estaba reaccionando ?????? Asi que hemos luchado mucho junto con ella por su vida y que ahora mi pinta tiene un gran hogar ??????y ya recuperada a ella la vi en un post de @amorsinraza y tome el caso , Mauri estaba en una de mis locaciónes de La Madrastra en la iglesia con su patita lastimada la lleve al veterinario y se recuperó muy bien han pasado muchos meses los que son rescatistas saben que no es fácil que nos adopten perritos de talla grande perro con paciencia y mucho amor se logró gracias siempre hay que apostar a lo positivo y luchar por hacerlo posible estoy muy muy contenta porque les pude cumplir a estos 3 perritos y hay tantos esperando así que PORFAVOR pero no paremos de ayudar y darles la mano y pasar el mensaje de amar a los animales de respetar sus vidas y luchar por sus derechos y por darles voz ???? ellos valen mucho y siempre merecen una oprtunidad de mejorar su vida ?????????? los perritos rescatados son los más agradecidos ???????GRACIAS a toda mi ARAFAMILIA que ha seguido mis pasos como @anissapanal en españa y asi much@s GRACIAS DE CORAZÓN ?? NO PAREMOS ?????? #LOSAMO OOOOOOO !!!!!!!".