La foto sin Photoshop ni filtros que Karol G celebró en sus redes

La cantante Karol G pudo tomarse revancha de la última vez que una revista le propuso hacer unas fotos al natural y celebró en sus redes la foto sin Photoshop ni filtros que se publicó en otra portada de mayo.

Protagonista de la escena urbana latina, la colombiana de 32 años suscribe al movimiento que busca impulsar el amor propio y el romper con los cánones de belleza en pos de que las mujeres se sientan cómodas con la naturalidad de sus cuerpos sin obsesionarse con lo que se establece en las redes sociales.

Es por eso que se disgustó mucho con la publicación de la portada de la revista GQ, donde se realizaron retoques digitales sin su consentimiento, algo que le cayó como una falta de respeto. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en su perfil de Instagram.

Pasaron meses y recibió una propuesta para otra revista, Elle, que le brindó la posibilidad de darse una revancha respecto al concepto que Karol quiso expresar en aquella producción y resultó modificada.

“Estos días han sido locos, lindos, especiales, y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias, Elle USA por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto, y por este día que disfrutamos tanto”, escribió en sus redes.

Pero no solo mostró la foto de la portada, sino toda la producción donde se buscó meterse en los requerimientos que Karol G quería para expresar el mensaje que quería de mucha mejor manera que la otra revista. Además, mencionó cuál de todas es su favorita.

Pasando por diferentes looks pero manteniendo el tema principal, mostrarse de la manera más natural posible e invitar a las mujeres que no se sientan relegadas por los cánones de belleza sino que busquen sentirse cómodas con quienes son y cómo se ven sin obsesionarse en “verse perfectas”.

Karol G tuvo su revancha, encontró la revista que no solo entendió el mensaje que quiso dar sino que respetó su propuesta hasta el final, sin cambios de última hora, y pudo sentirse feliz de realizar una producción que pueda darle un empujoncito de valor a sus congéneres.