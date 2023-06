Esmeralda Pimentel presenta públicamente a su novio

Luego de que Esmeralda Pimentel haya terminado su relación con el director Osvaldo Benavides, la actriz había guardado con recelo su vida amorosa. Ahora, sorprendió a todos al presentar públicamente a su novio Jesús Mosquera, con quien ya se lo había visto en otras oportunidades, aunque nunca había confirmado el romance. En esta ocasión, la mexicana compartió en sus redes sociales una serie de fotos con su amor español, donde se los ve muy enamorados y disfrutando de su idilio.

Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera se mostraron muy enamorados.

"Un año y contando Jesús Mosquera", escribió la actriz para acompañar la publicación que realizó en su cuenta de Instagram. La respuesta del Jesús no se hizo esperar. "Te amo cielo", fue el mensaje del novio de Pimentel.

Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera son novios desde hace poco más de un año.

Por su parte, los usuarios no dudaron en celebrar esta demostración de amor de la pareja y reaccionaron con numerosos comentarios. "Que bonita te ves feliz", "¡¡¡Parejón!!!", "pensé que eran hermanos, tengo la creencia que cuando dos personas se parecen mucho físicamente es la pareja ideal", "viva el amor", "Esmeralda la madre patria, España, te ha sentado muy bien. Se te ve feliz" y "esta no me la sabía mi Esme adorada", fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz.

¿Quién es Jesús Mosquera?

Jesús Mosquera tiene 26 años y es un actor nacido en Málaga que inició su carrera artística en 2019. Sin embargo, primeramente se dedicó al fútbol profesional, e incluso fue jugador de equipos de primera división como el Athletic de Bilbao y el Málaga. Mientras entrenaba en el gimnasio recibió la invitación de unos productores para formar parte del elenco de una película y desde ese momento, cambió las canchas por las cámaras. Jesús y Esmeralda se conocieron en España, donde la actriz grabó la telenovela protagonizada con William Levy, “Montecristo”.