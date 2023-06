El entrenamiento personal que hacen Meghan Markle y las estrellas de Hollywood

En un mundo donde la imagen es muy importante, las celebridades tienen que cuidar de su figura. Es por eso que tanto Meghan Markle y otras estrellas de Hollywood comenzaron a hacer una misma práctica de entrenamiento personal para tal fin.



Esta práctica, para cumplir con las expectativas de personas que viven de su imagen, debe de ser lo más completa posible, ya que debe trabajar muchos grupos musculares que estilizan el cuerpo mientras lo fortalecen.



Meghan Markle, actriz y actual esposa del príncipe Harry y duquesa de Sussex, es reconocida por su papel en la serie Suits. En aquella época, ya era una asidua practicante de esta disciplina, así como también lo es Chris Hemsworth, Robert Pattinson, y hasta las modelos brasileñas Gisele Bündchen y Adriana Lima.







Pero, ¿qué tipo de actividad puede ganar tantos adeptos dentro del mundo del espectáculo? Se trata, ni más ni menos, del kickboxing, y se convirtió poco a poco en una de las prácticas más demandadas en los gimnasios.



Es que, según destaca Florencia “La Leona” Greco del Dojo Serpiente, “últimamente hay muchas personas que lo practican porque es un deporte muy completo a nivel aeróbico y anaeróbico, trabaja la resistencia y la fuerza al mismo tiempo, logrando una mejor contextura corporal".



Asimismo, el físico no es el único beneficiado, ya que "además, a nivel psicológico, mejora la autoestima y genera una mayor sensación de confianza en uno mismo", agrega la integrante de la academia más grande de kickboxing y Muay Thai en Latinoamérica. Y completa indicando que "ayuda a reforzar la disciplina, perseverancia, humildad y compañerismo”.







En esencia, es un deporte que prioriza el uso de las manos, mediante técnicas de boxeo, y las piernas, aplicando las artes marciales como método de empleo. También es útil para la defensa personal.



Con tantos beneficios en aspectos variados, no es de extrañar que el kickboxing vaya ganando adeptos, no solo en la gente de a pie, sino entre los famosos de Hollywood, quienes hacen de su cuerpo un templo y de su imagen, su medio de trabajo.