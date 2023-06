Irreconocible: así luce hoy Benji Gregory, el niño de Alf

A pesar de haber formado parte de una de las series más exitosas en su momento, Benji Gregory no continuó en el mundo de la actuación. Muchos asociarán a este pequeño a Alf, la popular serie del extraterrestre originario del planeta Melmac que se emitió a finales de los '80, y lo cierto es que después de este paso no tuvo grandes flashes.

Alf se emitió por primera vez en septiembre de 1986. La televisión estadounidense fue testigo de un evento asombroso, con una serie que duró 4 temporadas y que fue furor durante décadas, con un verdadero boom en el mundo.

Benji Gregory interpretó al pequeño Brian Tanner en la popular serie Alf.

La sitcom dejó grandes personajes además del icónico extraterrestre, destacando a la familia Tanner en la que se destacaba Willie (Max Wright), Katherine (Anne Schedeen), Lyn (Andrea Elson) y el pequeño Brian.

Justamente este último, el menor de la familia Tanner, fue personificado por Benji Gregory. Un joven que, más allá de haber tenido su papel más destacado en la mencionada serie, no tuvo otros grandes pasos en la industria.

Benji Gregory encarnó a Brian de los 8 a los 12 años. Antes de la sitcom había trabajado en otras series y películas como La isla de la fantasía, The A-Team, Dimensión desconocida y Jumpin’ Back Flash, entre otras. Pero poco hizo después del éxito televisivo.

De hecho el actor decidió retirarse años después de su paso por Alf. A nivel cinematográfico y después de la tira familiar pasó por Never Forget (1991), Lady Against the Odds (1992) y finalmente El bosque de colores (1993).

Así luce hoy Benji Gregory, 23 años después de Alf.

Su último trabajo en cine o televisión fue con 15 años, momento en el cual decidió dejar de lado la actuación para comenzar a centrarse en sus estudios. Así se fue alejando del ojo público y pasó prácticamente al anonimato.