Este es el motivo por el que Verónica Bastos vuelve a ausentarse del programa “La mesa caliente”

Hace unas semanas los seguidores del programa de televisión “La mesa caliente” de Telemundo estaban preocupados por la ausencia de Verónica Bastos, una de sus queridas conductoras, que repentinamente dejó de aparecer delante de las cámaras.

A todo esto, mediante sus redes sociales, la misma presentadora fue la encargada de transmitir calma a sus fans aclarando que su ausencia se debía a un problema de salud. "Me ha dado todo junto, yo digo que es gripa con flu con dengue, con COVID, con influenza, todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo 'para'. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado", expresó Bastos.

Verónica Bastos ya había estado alejada de las pantallas por problemas de salud.

Luego de cumplir con los días de reposo, Verónica volvió a su programa, donde la recibieron con besos, abrazos y todo el cariño de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, esta semana nuevamente no se la vio al frente del show, pero por otra razón que ella misma comentó en sus redes.

Ahora, Verónica estará alejada del programa por una feliz razón. "Por fin llegaron las vacaciones de las Bastos", escribió feliz en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes donde aparece la Torre Eiffel de París.

Verónica Bastos y sus merecidas vacaciones junto a sus hermanas en París.

Y es que la conductora se tomó unas merecidas vacaciones y decidió ir de viaje a París junto a sus hermanas. Desde allá Verónica está compartiendo con sus seguidores unas hermosas fotografías y videos que confirman lo bien que la está pasando junto a las mujeres de su vida.

Sin lugar a dudas, Verónica está disfrutando al máximo de esta mágica ciudad europea, con salidas y cenas, además de haber visitado el río Sena, el Arco del Triunfo y el Museo Louvre.