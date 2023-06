Este fue el increíble debut musical de Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón

Bu Cuarón hizo su debut en la música al ser parte del cartel del Festival La Prima Estate que se realizó en las costas italianas de Lido de Camaiore, en Toscana. La heredera del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, contagió a los miles de jóvenes presentes que se dieron cita en el encuentro musical.

La joven, quien lleva el arte en su sangre, escribió e hizo la producción de sus temas en los cuales comparte sus raíces. Además, como si ya de por sí no fuera talentosa, canta en inglés, italiano y español.

“Yo soy italo-mexicana porque esas son mis raíces, a veces me siento de una manera muy exagerada, muy mexicana, pero también muy italiana, mis amigos lo sienten porque soy muy expresiva en las culturas. Pero a veces siento que he crecido no siendo bastante italiana para los italianos, como para los mexicanos, y a veces creo mi propio mundo”, declaró Bu Cuarón.

La artista tiene 136 mil seguidores en su cuenta de Instagram y asegura que ella pinta su propio universo:

“Tengo algo que se llama sinestesia que me hace ver los colores, la tiene también mi hermano, y es que asocias colores con sonido y en mi caso, notas, acordes, frecuencias, lo tengo también con las personas, pero con la música especialmente me da una dirección porque sé cómo quiero hacer sentir, mi mundo son los colores que veo en mi cabeza”.

La hija de Alfonso Cuarón estudió en el Conservatorio de Música de la ciudad de Lucca, en Italia, lo que se ha convertido en su actividad respiratoria:

“Para mí la música es la manera en la que yo me expreso, no imagino una vida sin ella, es algo completamente necesario en mi vida. Siempre canté de chiquita, y luego a los cuatro años empecé a tocar el piano, a los cinco el violín, lo hice por cinco años, luego pasé a la guitarra, y cuando me mudé a Italia hice el conservatorio por siete años en Lucca, que está a media hora de aquí”.

La música: su inspiración y su medio de comunicación

Desde pequeña, Bu Cuarón decidió que la música sería su camino: “Fue como un niño que le gusta pintar, que dice que se puede utilizar más colores, un cuadro más grande, entonces pongo más y más, eso fue con la música, a manera de más sonido, produzco y escribo todo, siempre ha sido así”. Bu Cuarón está proyectando una excelente carrera artística en la música en todo el mundo.

De madre italiana y padre mexicano, la comunicación es parte esencial de su vida porque detalla con qué idioma se siente más cómoda:

“Depende del día, en este momento estoy hablando italiano con la gente del festival, en inglés con algunas personas con las que trabajo, y luego los músicos son de Venezuela, entonces español y esto me está volviendo un poco loca. Pero así crecí, en mi casa se hablan los tres y en la misma frase hablo los tres y así funciona mi mente”.