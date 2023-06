Así fue el romántico primer aniversario de Christian Nodal y Cazzu

Para sorpresa de muchos, hace un año Christian Nodal confirmaba el noviazgo con Cazzu, la cantante de trap argentina. Luego de haber comunicado que iban a ser padres de una niña, ahora publicaron también en sus cuentas de Instagram todo acerca del primer aniversario que los encuentra más contentos y enamorados que nunca.

Los cantantes publicaron en sus redes sociales la alegría que tienen por estar juntos. El nacido en Caborca subió a su cuenta de instagram una historia que contenía una foto de ellos dos en blanco y negro, junto a un texto: "Hoy se cumple un año desde que aceptaste hacer una vida juntos. Ha sido el año más precioso de mi vida. Gracias Julieta. Te amo mami".

Por su parte, la intérprete de "Turra" también subió a sus redes sociales una historia al respecto. Se trató de una foto de ellos dos frente al mar en un atardecer con el mensaje: "Por muchos años más a tu ladito" junto al emoji de un corazón y arrobando a la cuenta oficial de su novio.

Christian Nodal, quien fue por mucho tiempo novio de Belinda, sacó hace un mes una canción dedicada a Cazzu llamada "Cazzualidades", en la que relata su historia de amor y cómo se conocieron. Respecto a eso, el cantante mexicano explicó:

"Las argentinas son difíciles. Conquistarla es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejan envolver… son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito".

Esperan su primer bebé

Por su parte, Cazzu recordó un bello atardecer que compartió junto a Christian Nodal para celebrar el primer año que lleva en pareja junto a quien será próximamente el padre de su primera hija.

Ya habiendo confirmado, sin querer hacerlo, que el embarazo de su pareja traerá a una niña, ahora el intérprete de "Botella tras botella" también comentó que se espera que su llegada sea para el mes de septiembre. La revista Hola! Americas explicó:"Desde España nos confirmó que en septiembre es el due date (fecha de vencimiento)".

Lo que muchos fans reclaman es que el cantante de música regional y la trapera se casen. Sin embargo, en una entrevista con el programa Sale el sol, el mexicano de 24 años aclaró que no es un plan que tengan en su mente actualmente: "No sé, la verdad. Por lo pronto, no. Traemos una relación muy preciosa, y creo que va desde ahí. Si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices".