Tom Holland contó los secretos del chat que tiene con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los “Hombre Araña”

Las cosas que se escriben en los chats de amigos suelen definir a ese grupo de amigos, y cada uno es diferente. Tom Holland se encargó de mostrar cómo es el de los “Hombre Araña”, compartiendo los secretos del grupo que tiene con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El joven actor británico de 27 años tomó la posta del héroe arácnido de Marvel en la película Civil War de Captain America, estrenada en 2016, y desde allí se calzó el traje rojo y azul en los films de Advengers -Infinity War y Endgame- en las de Spider-Man -Homecomming, Far for Home- y en Venom: Let There Be Carnage.

Pero fue en No Way Home donde forjó un vínculo con los anteriores intérpretes de Peter Parker, haciéndose muy buenos amigos. Desde allí, hablan seguido y se ayudan, creando el grupo de chat.

“Tenemos un chat y nos ponemos al día de vez en cuando”, contó Tom a The Hollywood Reporter, y agregó: “Fue maravilloso. Andrew, Toby y yo tenemos ese vínculo increíble de tres personas que pasaron por algo único, realmente somos como hermanos”.

Según dijo Holland, “Spider-Boys” es el nombre del chat grupal. Cabe recordar que Maguire protagonizó la saga en 2002, 2004 y 2007, mientras que Garfield lo hizo en las emisiones de 2012 y 2014 de The Amazing Spider-Man.

En el reportaje, Tom no mostró la pantalla de su teléfono ni los mensajes que comparte con el resto de los integrantes de ese grupo, pero sí contó el último tema del que hablaron: un favor que les pidió a Toby y Andrew.

“Estaba haciendo un evento de caridad en Londres para Brothers Trust y les pregunté si serían tan amables de firmar un póster para subastar. Obviamente estuvieron felices de hacerlo”, narró.

Pero los reporteros insistieron a que cuente sobre qué otros tópicos conversan en ese chat grupal. Es por eso que para salir del momento y siendo un tanto críptico, Tom Holland simplemente respondió: “Cosas de Spider-Man”.