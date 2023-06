Issa Vegas abre su blusa y eleva la temperatura de las redes

Issa Vegas es una de las influencer más populares del continente. Ella es una persona dedicada a la vida fitness, es por eso que en sus cuentas oficiales comparte diversos momentos de ella en el gimnasio. Constantemente les brinda a sus seguidores consejos sobre ejercicios y alimentos saludables.

Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, Issa Vegas compartió unas serie de historias en su cuentas oficial de Instagram que dejaron a más de uno con la boca abierta. La primera de ella consiste en una imagen donde se puede ver a la modelo argentina luciendo un microbikini mientras tiene la blusa abierta.

Mientras que en otro de post, Issa Vegas se quedó con las miradas de todos desde el balcón de su casa. El look elegido por la talentosa influencer no solo demostró que es dueña de una exuberante belleza sino que también tiene una escultural figura. En la fotografía se puede leer la frase: "Link in bio".

En otra de sus historias la mencionada red social de la camarita, Issa Vegas compartió otra fotografía frente al espejo, donde aparece luciendo un conjunto de ropa interior de color negro que conquistó a sus fans. Además en la captura puede leer la siguiente frase: "Les cuento que este fin le bajo un poquito a la dieta para empezar la semana 3 con todo. Comí taquitos, hamburguesa y pizza".

Gracias a esta gran popularidad que posee Issa Vegas, la bellísima rubia es convocada por importantes marcas de ropa y productos de belleza para que protagonice sus campañas publicitarias. Luego ella comparte diversos fragmentos ante sus millones de seguidores de todas partes del continente.