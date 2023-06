Altaír Jarabo luce su cuerpo al natural y se lleva las miradas de todos

Altaír Jarabo es una es de las artistas más queridas de la pantalla chica. A lo largo de su carrera ha si partícipe de grande producciones que hasta el día de hoy se pueden ver en diferentes plataformas de streaming. Actualmente disfruta de ser la protagonista de la telenovela Juego de Mentiras.

Gracias a este éxito que ha cosechado Altaír Jarabo en todos estos años de carrera, su popularidad en redes sociales es trascendental. Cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales, sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y mensajes de sus fans de todas partes.

Altaír Jarabo marca tendencia con sus diversos diseños.

Altaír Jarabo realizó una publicación hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a sus seguidores. El posteo que realizó consiste en un video que enseña un compilado de momentos que vivió durante su estadía en Madrid, España. La bella artista mexicana estuvo grabando una película llamada Mientras cupido no está.

En el clip se puede ver a Altaír Jarabo en diversas situaciones, que además de demostrar que es dueña de una gran belleza, posee una escultural figura. A sus 36 años la bella artista azteca demostró el paso de los años le sienta de maravillas. En varias ocasiones ella ha revelado que se entrena todos los días y que se cuida con un dieta de comidas.

Junto al material audiovisual, Altaír Jarabo agregó un mensaje que dice así: "Han sido días divinos en Madrid en la filmación de 'Mientras Cupido no está'. Gracias @pandabeto y #MrM por ser mi equipo siempre ! Nos queda mucho de nuestro viaje aun! Un placer coincidir en el set de nuevo con @doloresheredia y gustazo de conocer a Patricia Bernal. Me reí mucho a su lado y sin duda tengo el oído atento para aprender mucho de quien admiro. @vadhird coincidimos muy poco pero me encanto saludarteeeeee. Lo único malo de estos días es que mi @fglecercle me ha hecho una falta tremenda pero pronto se solucionará".