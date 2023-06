¡Terrible! El fuerte escándalo entre María Patiño con la familia Bollo

Los colaboradores del programa aún están alucinando por la supuesta pelea que montó la familia Bollo tras la gala de Supervivientes. El presentador Carlos Sobera se vio en la obligación de finalizar el show de mala manera tras ver la tensión entre todos los presentes.

María Patiño, así como el resto de los colaboradores de Sálvame, no termina de digerir el enfrentamiento vivido en televisión: un lamentable espectáculo vivido en el plató de Supervivientes entre la familia Bollo e Isabel Pantoja, además de algunos de los colaboradores del debate.

La tensión vivida el pasado martes provocó que incluso tuviera que intervenir el equipo de seguridad de Mediaset. Fue la propia Carmen Borrego, quien estaba aquella noche en directo en el programa, la encargada de relatar lo que ella misma presenció.

Según ella, Raquel Bollo no frenó a sus hijos pareciendo buscar un enfrentamiento con Isabel Pantoja: "La postura de Raquel no ayuda a sus hijos", comentó la colaboradora de televisión muy apenada.

¿Qué postura tomó María Patiño frente a la actitud de la familia Bollo?

María Patiño fue bastante tajante al referirse a Alma Bollo y Manuel Cortés:

"Ellos sienten que son las estrellas del reality", afirmó Patiño. Una teoría respaldada por Kiko Matamoros, quien afirmó que ambos se equivocaron al entrar en el concurso, pues se estaba dañando su imagen.

"Eso lo han heredado de su madre, su madre tiene una campaña de conspiración desde que yo la conozco. Evidentemente estos niños han mamado lo que su madre ha transmitido durante los años: que el mundo va en contra de ellos", fue otro de los comentarios de Patiño con respecto a los hijos de Raquel Bollo.

María Patiño es una importante periodista y presentadora de televisión española. Es conocida por su participación en programas de actualidad y entretenimiento, así como por su estilo directo y enérgico al abordar temas de interés público.

La periodista, sin poder contener su enfado, compartió qué es lo que más deseaba en ese momento:

“Tengo ganas de cruzarme a la Bollo por los pasillos…”. Unas palabras con las que María Patiño confirmaba que quería dejarle claro a Raquel Bollo que nadie va contra la familia Bollo y que no quieren hundirlos, aunque ellos piensen lo contrario.

Cabe recordar que no es la primera vez que la presentadora muestra sus diferencias con la empresaria. Así, en marzo recordaba el pasado de la que fuera su compañera en Sálvame: "Has marcado también una distancia con este programa, donde tienes gente que ha matado por ti. A mí Raquel Bollo me está distanciando de sus hijos".