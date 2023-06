Nuevas críticas a Ángela Aguilar por decir que es “muy americana para los mexicanos”

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente envuelta en una polémica luego de que en una reciente entrevista haya declarado que es “muy americana para los mexicanos. Estas palabras provocaron el enojo de los fans aztecas, quienes no dudaron en criticarla a través de las redes sociales. Cabe recordar, que a finales del años pasado, la joven había dicho que era “25% argentina” mientras festejaba la consagración de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que el año pasado la menor de la dinastía Aguilar fue protagonista de varias controversias. Una de las más recordadas es la filtración de unas fotografías dándose un beso de lengua con el compositor mexicano Gussy Lau, quien era 13 años mayor que ella, lo que generó tal revuelo que en aquel entonces, Pepe Aguilar, el padre de la artista, decidió realizar un viaje familiar a París para evitar el acoso de la prensa.

A finales de 2022 Ángela Aguilar se había declarado "25% argentina" y desató la polémica.

Lo cierto es que luego de todos estos hechos, la popularidad de Ángela Aguilar se vio puesta en tela de juicio, ya que los fans intentaron castigarla dejando de asistir a sus conciertos que últimamente se vieron con menor cantidad de público presente.

Las polémicas declaraciones de Ángela Aguilar

En una reciente entrevista para “Noticias 23” de Univision, habló sobre lo difícil que ha sido para ella lidiar con las dos culturas que lleva en la sangre, ya que a pesar de ser reconocida como una de las principales exponentes de la música popular de México, nació en California, Estados Unidos, por lo que ha sido blanco de algunos señalamientos por parte de los fans.

Ángela Aguilar fue duramente criticada por decir que es "muy americana para los mexicanos".

“Yo me siento en las dos partes. Creo que de pequeña siempre tuve como que… era muy americana para los mexicanos, y muy mexicana para los americanos… Yo creo que ahorita entendí que el tener estas dos culturas que me respaldan es como mi súper poder, el poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español, es muy importante”, expresó Ángela.

Los fans reaccionan contra Ángela Aguilar

Con estas declaraciones de la joven cantante, muchos de sus fans mexicanos se volvieron a sentir tocados, asegurando que a pesar de tener una familia fuertemente ligada a la cultura mexicana, ella no se siente identificada con ello.

“Eres una ególatra”, “¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?”, “ser pocha no es ser gringa”, “o sea que no tenía sangre argentina”, “pobre tonta, ni americana ni mexicana”, “esa niña ya perdió el piso, no se acuerda que es más mexicana que americana”, fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió Ángela Aguilar en las redes sociales.