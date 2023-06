Cómo define Sami, la hija de Charlie Sheen, su presencia en OnlyFans: "Soy una..."

Charlie Sheen será siempre recordado por su papel de Charlie Harper en la serie Dos hombres y medio (Two and a half men). Si bien fue protagonista en 8 de las 12 temporadas de la sitcom, quedará en la memoria de todos por encabezar una de las comedias más importantes de Fox. Pero en este caso hablaremos de su hija, Samantha Sheen.

La vida de Charlie Sheen siempre fue tema de debate. Abuso de alcohol, drogas, acusaciones por violencia doméstica y otros conflictos lo marcaron. En el caso de Samantha Sheen, una de las hijas que el actor tuvo con Denise Richards, no hay problemas serios a su alrededor pero en algunos despertó alguna que otra controversia.

Sami Sheen, la sensual hija de Charlie Sheen.

Hace un tiempo, la joven fue noticia luego de crearse su propia cuenta de OnlyFans, Algo que lo toma como un verdadero empleo. Si bien su padre nunca estuvo de acuerdo con esto, lo cierto es que la joven de 19 ya lleva un año creando contenido para este sitio.

De hecho, la propia influencer se ha definido a sí misma como “trabajadora sexual”, ya que a través de su perfil recibe sus mayores ingresos económicos.

“No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso”, explicó la adolescente mediante un video de TikTok.

Luego reveló por qué se considera una trabajadora sexual. “La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. Si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”, dijo.

Sami Sheen definió su trabajo en OnlyFans.

Samantha Sheen también explicó: “He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”.

Y, con picardía, sentenció: “Sé que probablemente piensen: ‘¿Cómo sos una trabajadora sexual si mantenés tus pechos censurados?’ Pero tengo mis formas. Solo quiero esperar hasta estar totalmente a gusto con todo lo que muestro”.