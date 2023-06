Andrea Legarreta se corona como la reina de los minishorts

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas del mundo del espectáculo, quien con su carisma y belleza tiene enamorados a toda su legión de fans. Sin lugar a dudas, es una de las celebridades que marca tendencia y estilo en las redes sociales, como lo hizo en su más reciente publicación, donde se coronó como la reina de los minishorts con un video que compartió en el cual cuenta su secreto para lucir espléndida este tipo de prendas.

Andrea Legarreta cautivó a sus fans con su última publicación en Instagram.

Andrea Legarreta enamora con coqueto minishort

Andrea Legarreta cautivó a los más de 6,3 millones de seguidores que tiene en Instagram luciendo un coqueto minishort de tiro alto que combinó con una camisa de tela satinada y calzados con tacones, confirmando que este tipo de prendas es una de las que mejor le va para presumir sus hermosas piernas.

Andrea Legarreta se coronó como la reina de los minishorts.

"Para una ocasión especial, no me puede faltar mi faja Melanie 5168 de Ann Chery, que define mi figura y me hace sentir cómoda todo el día. Su efecto invisible la hace perfecta para cualquier look!!", escribió Legarreta para acompañar el video que compartió.

Mira el video

La conductora enamoró a sus fans con un look elegante y sensual que resaltaba su increíble silueta, dejando en claro que es una de las mujeres más atractivas de la industria del entretenimiento.

Andrea Legarreta, quien está cerca de cumplir 52 años, se ha convertido en un referente de la moda y estilo, vistiendo prendas cortas y atrevidas sin dejar la elegancia de lado, cuestión que es celebrada por sus admiradores que la llenas de mensajes halagadores destacando su belleza.

Asimismo, la presentadora sabe cómo lucir este tipo de prendas combinando lo clásico con lo innovador, dando como resultado un looks frescos y elegantes que comparte con sus millones de seguidores a través de sus redes sociales.