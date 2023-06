El increíble cambio físico de la bella Amber en Dr. House, 11 años después

Pasaron once años desde el último episodio de Dr. House, una de las series médicas más importantes de la historia de la TV que marcó un antes y un después para las tiras de este género. Tras culminar en 2012, muchos fans se quedaron con la duda de saber qué han estado haciendo los miembros de su elenco, como la actriz Anne Dudek.

Dr. House tuvo muchos personajes desfilando a través de sus ocho temporadas y sus 177 episodios. Si bien seguía la historia del Dr. Gregory House (Hugh Laurie), también había otros personajes como el que interpretó Anne Dudek, en la piel de Amber Volakis.

Anne Dudek interpretó a Amber Volakis en la serie Dr. House.

El final de la serie hace una gran retrospectiva sobre el tramo de la historia, y por eso muchos quizá esperaban un desenlace más resuelto sobre algunos personajes secundarios.

Anne Dudek se puso en la piel de Amber Volakis en 19 episodios, algo que ocurrió durante la cuarta y quinta temporada de la serie. Fue apodada como "zorra implacable", "perra despiadada" o "bruja maldita" (en la versión original es cutthroat bitch).

Es quien, sin formar finalmente parte del equipo, dura más tiempo dentro del reparto de Dr. House. Reaparece como la novia de Wilson y muere en un accidente de autobús al ir a recoger a un House bastante borracho. Una pérdida de sus riñones que impide que su organismo pueda procesar la amantadina que estaba tomando para la gripe acaba con su vida.

Tras ese paso se le abrió el camino hacia otras series. Sin embargo, es su cambio físico después de estos 11 años lo que ha sorprendido a los fans.

Amber Volakis fue el interés romántico de Wilson en la serie.

Muy activa en la pequeña y gran pantalla, después de su salida de Dr. House comenzó a trabajar en Castle, Private Practice, The Mentalist, The Mindy Project, The Flash y Cómo conocí a vuestra madre. Aunque en estos programas fueron con papeles secundarios, tuvo un rol principal en Corporate, donde estuvo interpretando a Kate Glass de 24 episodios.