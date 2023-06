Livia Brito luce su cuerpo al natural y se lleva las miradas de todos

Livia Brito demostró nuevamente que además de ser una excelente actriz, es una talentosa modelo. Esto lo dejó comprobado cuando realizó una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales. Los posteos que realizó en sus estados como así también en su feed, tienen que ver con una sesión de fotos que realizó para una importante marca de ropa deportiva.

Estos posteos que realizó la actriz nacida en la ciudad de Ciego de Ávila, Cuba son una constancia de otra publicación que realizó anteriormente en su feed de Instagram. En esta oportunidad, Livia Brito compartió un video donde se la puede ver con una minifalda que demostró las trabajadas piernas que posee.

En el material audiovisual se puede ver a Livia Brito realizando diversos movimientos que no solo enaltecieron su impactante belleza sino también su escultural figura. La actriz cubana realiza a diario una exhaustiva rutina de ejercicios y se cuida con una balanceada dieta de alimentos.

Este posteo que realizó Livia Brito posee miles de reacciones entre corazoncitos y mensajes de sus seguidores de todas partes del continente. "Ay mi amor platónico no se que hacer ay no eres lo mas hermoso que yo he encontrado a o largo de mi vida", fue uno de los comentarios que recibió la talentosa artista.

Livia Brito marca tendencia con sus diversos looks.

Mientras que en las famosas historias de la mencionada red social de la camarita, se puede ver a Livia Brito deslumbrando con su imagen mientras de fondo suena la canción "Yummy" de Justin Bieber. Este tema musical fue lanzado hace tres años y hasta ahora posee más de 760 millones de reproducciones en YouTube.