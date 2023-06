Este es el motivo por el que el esposo de Victoria Ruffo se volvió Viral

Victoria Ruffo es una de las actrices más importantes de la industria del espectáculo latinoamericano, quien cuenta con una trayectoria artística colmada de éxitos. Sin embargo, en algunas ocasiones la mexicana ha dejado en claro que lo suyo es la actuación y no el baile, ya que no tiene ritmo y hasta la propia protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas” ha bromeado al respecto.

Ahora, el que ha causado furor en las redes es su esposo, Omar Fayad, quien se ha vuelto viral al demostrar las cualidades que tiene para bailar. Es así que se viralizó un video donde el político aparece realizando a la perfección una coreografía de la emblemática banda mexicana “OV7”, que se la enseñó Ari Borovoy, integrante del grupo.

Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo, sorprendió con su talento como bailarín.

En el material se lo ve a Fayad vestido de ropa casual, con pantalones claros, remera color camel y calzados a tono, moviéndose con total desenvolvimiento mientras sigue los pasos del tema “Un pie tras otro pie”, de OV7. Omar sorprendió a todos al mostrar su talento como bailarín, e incluso sobre el final se animó a dar una sensual vuelta que dejó con la boca abierta a todos los usuarios. Al terminar la coreografía, el esposo de Victoria Ruffo le dio la mano a Borovoy y gritó “¡Venga!”, demostrando satisfacción por la performance alcanzada.

Victoria Ruffo dejó biene en claro que lo suyo no es el baile.

Los fans reaccionaron a los pasos de baile de Omar Fayad

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar dividiendo opiniones. "Ya se le pegó lo Victoria Ruffo", "qué vergüenza para la Ruffo", "ahora cada vez que Victoria Ruffo tenga que llorar, nada más que se acuerde de esto y le será más fácil que de costumbre", "por eso se llevan bien el señor y la Ruffo", "se llama crisis de los sesentas", "quisiera tener una plática con José Eduardo Derbez de esto", "baila mejor que la Ruffo trae estilo el Don", "me encanta lo natural que es este señor" y "son los master de las pistas el Fayad y la Ruffo", fueron algunos comentarios de los internautas sobre el video que se viralizó del ex Gobernador de Hidalgo, México.