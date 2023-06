Roberto Leal confesó cuál es su verdadero deseo para Tamara Falcó

Roberto Leal desveló su deseo para Tamara Falcó, quien está pronta a contraer matrimonio con Íñigo Onieva. ¿Qué dijo sobre la artista y su futuro casamiento? Te lo compartimos a continuación.

En el programa Pasapalabra, Roberto Leal reconoció conocer un secreto acerca del vestido de novia de Tamara Falcó que nadie más sabe y que le habría revelado Juan Avellaneda, íntimo de la marquesa de Griñón.

"Creo que me dijo algo, pero como habló más rápido que yo no me enteré muy bien. Sí, algo me dijo, pero si te lo cuento tendríais que encerrarme. Estábamos en 'Pasapalabra' y estábamos relajados y me lo contó, pero yo soy una tumba".

A pesar de ello, el comunicador reveló que no está invitado a la boda de Tamara e Íñigo, que se celebra el 8 de julio en la finca "El Rincón", aunque reconoce que este año tiene cuatro enlaces. Roberto Leal coincidió con Tamara Falcó en el programa El Desafío y tiene muy buenas palabras para ella.

"A mí me encanta. Es lo que se ve, es una mujer muy especial y genuina. Lo que se ve y lo que transmite es lo que es. Es muy buena compañera y me llevo fenomenal con ella". También aprovechó la ocasión para enviar unos lindos deseos para su boda:

"Le deseo lo mejor en su matrimonio, ojalá le vaya muy bien, estoy seguro. Va a estar muy bien acompañada porque sé que van un montón de compañeros de 'El Hormiguero' y supongo que será un día precioso para ella".

Roberto Leal se reencontró con varios colegas

El presentador de Pasapalabra fue una de las estrellas invitadas en el Atresplayer Day, donde los comunicadores de Atresmedia se unieron para celebrar un buen momento y conocer sus novedades.

El estilo amigable de Roberto Leal y su habilidad para conectar con los concursantes y los espectadores le ha valido reconocimiento y popularidad en España.

"Es un día familiar para reencontrarnos con muchos compañeros que no tenemos la oportunidad de vernos y con gente bastante guay que no conocemos y que solo vemos a través de la pantalla", dijo Roberto Leal.

"Es verdad que desde que empecé en el mundo de la tele y el periodismo he tenido la suerte de no parar de trabajar, pero es ahora cuando he ido empalmando un proyecto detrás de otro. Estoy muy contento de esta etapa en Atresmedia haciendo cosas muy chulas. Soy un tipo con suerte", afirmó el conductor.