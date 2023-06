Bárbara Camila y un duro testimonio: “a mí me han dicho vaca y cerdo”

La hija de la polémica conductora Carolina Sandoval, Bárbara Camila dio un duro testimonio sobre los insultos que recibió siendo una niña, lo que la llevó a convertirse en una persona fuerte y segura de sí misma en la actualidad.

Bárbara confesó que a causa de sus kilitos de más fue blanco de todo tipo de burlas y agresiones verbales por parte de sus compañeros de escuela. "Había ido al doctor con mi mamá, me estaban pesando y me dicen: 'tienes un poquito de sobrepeso'. Estaba en 68,50 kilos, y yo mido 1,52 metros de altura", declaró Camila.

Bárbara Camila fue víctima de bullying debido a su peso.

Esos kilos le trajeron aparejado situaciones difíciles que tuvo que afrontar. "Me llamaban de todo, me decían que cómo yo me creía una Barbie cuando soy un cerdo, cuando soy una vaca, cuando soy bajita y tengo las piernas gruesas", confesó la hija de Carolina Sandoval.

Cabe remarcar que en muchos casos estos agravios llevan a los niños y adolescentes a pensar en quitarse la vida. Sin embargo, no fue el caso de Bárbara Camila. "Voy a admitir que no porque tengo una familia que siempre ha estado ahí para mí, que siempre me ha dado su apoyo", reconoció la joven.

Bárbara Camila cuenta con la contención de su familia.

Así es que Bárbara invitó desde sus redes sociales a todas aquellas personas que pasaron o pasan por lo mismo, a pedir ayuda, acto que puede salvarles la vida. "A ti adolescente que nos lees y que recibes el cuestionamiento de familiares y amigos, hoy te quiero decir: solo tú decides ponerle color a tu vida, aprendiendo a descubrir cada parte hermosa de tu cuerpo. Tu aspecto no es determinante, pero a veces necesitamos desahogarnos y buscar ayuda, por lo que debes saber con quién lo haces, para que te sientas confiado y seguro", escribió Camila en su cuenta de Instagram.

Para finalizar, la joven le dedicó unas palabras a su doctora Acosta Then, quien la ha ayudado a transitar los momentos más complicados que le tocó vivir. "Más que una conversación es una invitación a los jóvenes de mi edad que luchan con el sobrepeso a atreverse y confiar en alguien tan maravilloso como la doctora Acosta, con la seguridad que sí se puede llegar al peso feliz", concluyó.