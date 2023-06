Bad Bunny habla de los rumores en torno a su vida, a los que se suma un supuesto embarazo

Luego de que un avance de la nueva temporada del programa “Keeping Up With The Kardashians” haya disparado las alarmas sobre un supuesto embarazo de Kendall Jenner, a quien se la ve sonriendo ante la pregunta de los productores “¿cómo va el embarazo?”, recuerdan una entrevista de Bad Bunny donde habla de los rumores en torno a su vida.

Fue así que después de darse a conocer el avance, las redes sociales se alborotaron ya que los fanáticos de la modelo y el cantante urbano quedaron sorprendidos y con ganas de saber si la pareja realmente está esperando un bebé.

Corren rumores de un supuesto embarazo de Kendall Jenner.

Sin que todavía se aclare el tema del supuesto embarazo de Kendall, y días antes que se disparara este rumor, Bad Bunny había hablado en una entrevista para “Yahoo”, donde aclaró que le causa gracia todo lo que se dice de su vida. "Yo creo que eso siempre ha existido y siempre va a existir. Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas que propagan el chisme porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como, 'qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan", expresó el reguetonero.

Luego de un tiempo de no mostrarse en público, hace unos días Bad Bunny y Kendall Jenner reaparecieron juntos en Bervely Hills.

Asimismo, Bad Bunny dijo haberse acostumbrado a las falsas informaciones que circulan con respecto a su persona. "Te acostumbras con el tiempo. No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti", declaró el puertorriqueño.

Sin embargo, el artista tiene en claro que los rumores son parte del juego y es por eso que no deja que éstos afecten su tranquilidad. "El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago. Porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento", finalizó “El Conejo Malo”.