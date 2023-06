Así se enteró Itatí Cantoral que Eduardo Santamarina le fue infiel

La historia de amor de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina parecía de telenovela y hasta tuvo un final de melodrama luego de que se hiciera público la posiblidad de una tercera en discordia: la actriz Susana González, con quien se rumoraba que el actor había cometido una infidelidad.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se casaron en 1999, pero luego de convertirse en padres de gemelos, ambos decidieron divorciarse en 2003 mientras él protagonizaba 'Velo de novia' junto con Susana González.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina estuvieron casados durante cuatro años.

Desde entonces, las dos estrellas de las novelas llevan casi veinte años separados, mientras que el tema de su ruptura permanece como uno de los grandes escándalos de la farándula mexicana.

En todo este tiempo fueron consultados en varias oportunidades sobre las razones de su ruptura, algo que se develó años después. Meses atrás, Itatí Cantoral no solo confirmó la infidelidad de su ex con su compañera, sino también detalló cómo fue que se enteró del engaño.

La mexicana aseguró que la separación en realidad no fue culpa de nadie, pero detalló que "todos" se enteraron antes que ella en Televisa. Explicó que los empleados de su entorno le advirtieron la infidelidad de Eduardo Santamarina mientras el actor actuaba en 'Velo de novia' junto a Susana González.

Itatí Cantoral explicó que solía acompañar a su esposo a las grabaciones, hasta que un día él empezó a pedirle que no vaya más. "Le llevaba la comida hecha por mí y él ya no quería (...) pues ya andaba con la Susana González", lanzó.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina tuvieron dos hijos: los gemelos Eduardo y Roberto.

Fue entonces cuando se enteró. "La del camerino me dijo: 'ay señora, yo ya no sé ni qué decirle. Se meten al camerino, ya todos aquí lo saben", señaló. Tiempo después, su chofer también le confirmó el engaño de su marido.

Pero Itatí Cantoral también confesó que esa no fue la principal razón de su divorcio. "Te voy a decir una cosa, no fue Susana González. Fue hace tantos años, seguramente, tuve mucho errores yo también, hubo mucho errores, no sé si más míos o de él”, dijo, admitiendo que ella también comenzó a salir con otro hombre de nombre Gabriel Porras.

A pesar de este complicado episodio en la vida de los actores, actualmente ambos mantienen una muy buena relación junto a los gemelos que tienen como hijos en común, José Eduardo y Roberto Miguel.