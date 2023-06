Tras su salida de Telemundo, Chiquibaby habla de esta nueva etapa de su vida

Luego de su salida del matutino “Hoy día” de Telemundo, la presentadora Chiquibaby habló sobre esta nueva etapa por la que está atravesando, en la cual está enfocada en su familia y en su programa de radio “El show de Chiquibaby” que está al aire desde hace ocho años ya, y que también está disponible en “Uforia”, división de eventos musicales de TelevisaUnivision.

En una reciente entrevista para el medio “People en Español”, la conductora expresó su deseo de ser dueña de su propia estación de radio. "Estoy muy enfocada en mi show de radio que se acaba de lanzar en Uforia. Mi esposo y yo hemos invertido en estaciones de radio. El día de mañana me gustaría tener mi propio grupo de radio y yo ser la presidenta. ¡Sí se puede, mujeres al poder!", dijo Chiquibaby.

Stephanie Himonidis está trabajando de lleno en su programa de radio "El show de Chiquibaby".

Cabe destacar que, a pesar de que la presentadora ha tenido participaciones especiales en los programas de televisión “Despierta América” y “Siéntese quien pueda”, está aprovechando para disfrutar al máximo de su hija Capri Blu, de dos años y de su esposo Gerardo López.

"Estoy pasando de una etapa tan bonita con ellos. Estoy disfrutando de mi casa, de mi niña, de mi esposo. A veces me encasillaba mucho en un proyecto o en un trabajo, y ahora poder viajar y hacer cosas que me gusten, poder elegir mis proyectos me da mucha tranquilidad y creo que ha sido importante ese equilibrio", señaló Stephanie Himonidis, verdadero nombre de la conductora.

Chiquibaby asegura que en este momento, su familia es lo primordial para ella. "Mi esposo y Capri Blu son lo máximo para mí. Me levanto todos los días con la ilusión de ver a mi hija, de convivir con ella y de compartir estas experiencias con mi esposo. Mi esposo ha estado ahí para apoyarme en las buenas y en las malas, es mi mejor amigo. Somos una familia muy feliz y muy bendecida", expresó la mexicana.

Chiquibaby está disfrutando de los momentos que pasa junto a su familia.

A pesar de haber recibido un duro golpe al ser despedida de Telemundo, ha logrado reponerse y seguir adelante con mente positiva y confiada de todo lo que pueda venir de ahora en más. "Creo que es importante saber que todo lo que sucede en esta vida, los obstáculos, los retos, son un instante, y todo pasa. Cuando menos piensas, ya quedó atrás. He tratado de ser siempre una mujer con una energía muy positiva y con optimismo. Yo me levanto y digo: 'Para adelante, tú puedes'. Eso me ha sacado de momentos difíciles", expresó la conductora.

Asimismo, Chiquibaby aseguró que la radio de brindó las herramientas necesarias para llevar adelante esta nueva etapa que el toca vivir. "La radio me forjó mucho a ser versátil, a no estancarme, a aprender que la vida cambia y que siempre hay ciclos", dijo.

La presentadora está tranquila con todo lo que hizo hasta ahora en el plano profesional ya que aseguró haber entregado todo en cada proyecto que le tocó participar. "Uno sabe quien es, sabe que es trabajadora, que le dedica mucha pasión a su trabajo, que es una persona íntegra. Sabes que cuando te has entregado a algo, lo has hecho bien. Lo que es para mí es para mí y lo que no, no lo es. Digo: 'algo viene mejor' y trato de no estancarme en el pasado", finalizó Chiquibaby.