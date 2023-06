El drama de Katherine Heigl, la actriz de Grey's Anatomy atrapada por la mala fama

Hace 13 años, Katherine Heigl se despidió de Grey's Anatomy y desde entonces su carrera ha estado marcada tanto por su personaje en la serie como por el escándalo que la rodeó. Y es que, en el momento pleno de ascenso, su figura se vio perjudicada y fue catalogada como "ingrata" y "difícil".

Todo esto hizo que Katherine Heigl vea perjudicada su imagen pública de la noche a la mañana. Desde entonces, ha estado tratando de superar esta percepción negativa que se generó en 2008.

Katherine Heigl fue una de las figuras más recordadas de Grey's Anatomy.

Su carrera estaba en el momento ideal, pero los comentarios de aquel entonces le jugaron en contra. “Fui tan ingenua. Me subí a mi tribuna, tenía algunas cosas que decir y me sentía realmente apasionada. Me sentía muy fuerte. Lo sentía con tanta fuerza que también saqué un megáfono”, explicó.

¿Qué pasó? Todo empezó en 2008 cuando dijo que Ligeramente embarazada, película que protagonizó, le parecía “un poquito sexista”. El film fue un éxito global un año antes, y ella interpretaba a una mujer ambiciosa que se quedaba embarazada tras una noche con un extraño.

“Pinta a las mujeres como musarañas, sin humor y tensas, y pinta a los hombres como tipos adorables, tontos y amantes de la diversión”, continuaba detallando.

Y si bien tenía razón, dado que la película utilizaba la responsabilidad femenina como símbolo de mujer aburrida, sus comentarios le colgaron la etiqueta de “desagradecida”. Era su gran primer éxito en cine, y muchos creyeron que era un pecado hacer una crítica a ello.

Katherine Heigl en Ligeramente embarazada, la película que fue el eje del conflicto.

Poco después llegó otra ola que terminaría por destruir lo que había construido como nueva estrella femenina en Hollywood. Katherine Heigl había ganado el Emmy en 2007 por Grey's Anatomy, pero rechazó postularse al año siguiente.

Había decidido eso porque no le parecía que había recibido material en la historia que le garantizara una nominación. Pero entonces surgieron nuevas etiquetas que la tacharon de “diva” y “difícil”. Y fue entonces, cuando quedó atrapada dentro de una tormenta que hoy lleva más de 15 años, presa de palabras que muchos no tomaron bien.