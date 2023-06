Nacida en Berna, la capital de Suiza, el 21 de enero de 1999, Alisha Lehmann juega de delantera en el Aston Villa de la Women's Super League, la categoría más alta del fútbol femenino en Inglaterra. Además de sus dotes deportivos, la joven futbolista destaca por su impresionante belleza.

Cinco curiosidades de Alisha Lehmann, la futbolista más bella del mundo

1- Es la futbolista más buscada en Google

Según un estudio realizado por Spin Genie, Alisha Lehmann fue la deportista acompañada por la palabra "sexy" más buscada en Google, con casi 500 mil búsquedas en los últimos dos años.

Detrás de ella en el ranking se encuentran la británica Emma Raducanu, la italiana Camila Giorgi, la norteamericana Serena Williams (ellas tres son tenistas) y la estadounidense Alex Morgan, quien también juega al fútbol.

2- No es heterosexual

Alisha Lehmann se declaró bisexual en más de una oportunidad. De hecho, antes se autopercibe como lesbiana y tuvo una relación con Ramona Bachmann, una compañera de la selección de fútbol de Suiza. Luego también mantuvo un amorío con Douglas Luiz, futbolista brasileño del equipo masculino del Aston Villa.

Con el sudamericano rompió a fines del año pasado y en este momento se encontraría soltera, aunque es lógico que tenga varios candidatos, tanto hombres como mujeres, buscando un romance con ella.

3- Muy popular en Instagram

Al igual que sucede con las búsquedas de Google, la futbolista es muy popular en las redes sociales. En Instagram tiene 13,4 millones de seguidores y cada foto y video es motivo de cientos de miles de "me gusta" y comentarios.

De hecho, tiene más seguidores que su compatriota Roger Federer, quien cuenta con 12 millones. Sin embargo, la atacante confesó: "Provengo de una familia modesta en Suiza. No me percibo como una persona con una enorme cantidad de seguidores. Aunque estoy orgullosa, eso no altera mi realidad".

4- Se enfoca en el fútbol

A pesar de la popularidad mencionada y de que enamora a todas las personas que se la cruzan, Alisha Lehmann declaró que su fama "solo puede servir para impulsar el fútbol femenino", el cual se encuentra bastante atrasado a nivel mundial con muchos países que aún no lo tienen profesionalizado (y en otros directamente está prohibido).

5- Tiene un carrera prometedora

Con 24 años, Alisha Lehmann juega en el Aston Villa desde 2021, uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Debutó en el Young Boys de Suiza y tuvo pasos por West Ham (entre 2018 y 2021) y Everton (en 2021), además de representar a la selección de su país. Sin duda, le espera una carrera aún mejor.