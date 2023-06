El polémico mensaje de Yailin “la más viral” que causó revuelo en las redes

Yailin “la más viral” y Anuel AA fueron una de las parejas más mediáticas de la industria musical mientras que estuvieron juntos. Todo fue muy rápido entre ellos ya que a meses de haber comenzado su relación amorosa se casaron, pero su matrimonio terminó poco antes de que naciera su hija Cattleya. Por su parte, desde su separación, el puertorriqueño ha intentado reconquistar a su exnovia Karol G, e incluso atacó al cantante colombiano Feid, quien se dice es el nuevo amor de “La Bichota”. Ahora, es la dominicana la que causó revuelo en las redes sociales al publicar un polémico mensaje que se cree fue dedicado al padre de su beba.

"Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante", escribió Yailin en su cuenta de Instagram. Para acompañar el controversial mensaje, la cantante publicó un par de fotografías en donde en una de ellas se la ve luciendo un bikini que dejó ver su escultural silueta.

El mensaje de Yailin se refería a relaciones narcisistas, en aparente alusión a Anuel AA.

Los usuarios reaccionaron con fuertes críticas

Como era de esperarse, el posteo de la dominicana provocó la reacción de los usuarios, quienes criticaron a la artista. "Malagradecida eso es lo que tú eres. Eso es malo porque cuando estabas abajo Anuel te ayudó. Ya no quiere estar contigo y tienes que aceptar la realidad de la vida mamita", "pero cuando estabas chapiandolo y dándote viajes hay no era narcisista hay no era malo. Gracias a él es que mucha gente te conoce y subiste varios escalones", "el karma creo que es para ella misma, tanto que insulto a Karol", "mañana será bonito… si ves que el karma te pasa factura ya cómo diría mi abuelita endereza tu vida", "ahora a cualquier mala relación le llaman narcisista, ¡oh padre! ¿Sabrán todo lo que implica ese término?" y "llamar narcisista a alguien automáticamente es victimizarse, nadie obliga a nadie a estar en una relación y si no te gustaba lo que vivías ¿por qué no te fuiste a tiempo? Sabías que te beneficiabas al punto que lo montaste a un pedestal pero te sorprendió cuando él te vio de hombros para abajo", fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió Yailin.

Los usuarios no dudaron en criticar a Yailin por su mensaje.

Cabe remarcar que el último sencillo lanzado hace unos días por la dominicana se llama "Narcisista", y se asegura que está dirigido directamente a Anuel AA.