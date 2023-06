Yailin La Más Viral criticó fuertemente a su ex en su nueva canción

Yailin La Más Viral parece que no está muy contenta con su ex, Anuel AA, y en su última canción aprovechó la ocasión para declarar que era un "egoísta, mentiroso y narcisista".

La cantante dominicana está en el tope de las noticias del entretenimiento hispano. Esta vez no solo por su triunfo en los Premios Heat 2023 donde debutó junto a Shadow Blow con su canción "Solo Tú y Yo", sino por su más reciente estreno.

Se trata de su nueva canción llamada "narcisista", la cual aprovechó la coyuntura de los premios en Punta Cana para lanzarla. La letra de la misma es muy lapidaria y arremete contra su ex, el también cantante de género urbano, Anuel AA.

Yailin La Más Viral es la cantante tendencia del género urbano hispano.

A diferencia de lo que se esperaba o de lo que se había escuchado en el pasado de la música de Yailin La Más Viral, "Narcisista" es una bachata. Por supuesto, la melodía ha generado todo tipo de reacciones tanto para los fans de la cantante como para los de Anuel.

Parte de la letra dice:

“No vengas con tu carita de yo no fui, cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas… En mi película no eres protagonista”.

¿Por qué se separaron Anuel AA y Yailin La Más Viral?

El cantante de reggaetón y Yailin La Más Viral se habían casado en junio de 2022 por la vía civil, apenas unos meses después de iniciar su mediática relación que siempre fue perseguida por la sombra de Karol G. Menos de un año después, el matrimonio se acabó.

Si bien no existen indicios sólidos o pistas claras del quiebre de la relación, algunos medios llegaron a decir que se debía a supuestas infidelidades por parte de ambos artistas. Otros comentaron que la cantante gastaba cerca de 400 mil dólares en sus tratamientos de belleza, maquillajes, pelucas y que eso podría haber sido el detonante.

Aunque no se sabe qué fue lo que pasó, lo que sí es cierto es que Anuel AA informó en febrero de 2023, a través de un singular video que compartió en sus redes sociales, que ya no mantenía una relación sentimental con Yailin La Más Viral, quien apenas unas semanas después se convirtió en madre de una de sus hijas.