Estas son las exigencias de impone Ángela Aguilar antes de sus conciertos

El 2022 fue un año marcado por varias controversias para Ángela Aguilar, quien es considerada como una de las exponentes principales del regional mexicano. La joven, entre otras cosas, estuvo en el ojo del huracán con la filtración de unas fotografías junto al compositor Gussy Lau que confirmaron su relación con el músico, quien era 15 años mayor que ella. Pero sin lugar a dudas, la mayor polémica en la que se vio envuelta la menor de la dinastía Aguilar, fue luego de que se declarara “25% argentina”, tras la obtención del Mundial de Qatar por parte de la selección de ese país comandada por Lionel Messi.

Desde ese momento, los fanáticos cuestionaron esas declaraciones argumentando que la cantante renegaba de sus orígenes mexicanos, cuestión que le valió el “castigo” por parte de una parte de sus seguidores que dejaron de asistir a sus shows, y que dispararon todo tipo de críticas hacia la joven.

Ahora, surge la información sobre las polémicas exigencias que impondría Ángela antes de cada concierto. A través de su cana de YouTube, el periodista Alejandro Zúñiga, reveló que la familia Aguilar es sumamente “especial” ya que “se creen la realeza de México”. Así, el comunicador dijo que Pepe Aguilar, su joven hija y Leonardo son muy exigentes con algunas cuestiones como por ejemplo que en el hotel en el que se hospeden el personal no se puede dirigir a ellos, así como también que solo su equipo de seguridad puede manipular sus equipajes, y que además, los artistas tienen una muy mala costumbre de hablarles de mala forma a su propio staff de trabajo.

“Me contaron que la familia Aguilar son lo que vemos, es decir unos “aones”, unos insoportables, me platican que donde se hospedan piden que no les hablen, que no les toquen las maletas y que no nada, que solo los guaruras de ellos son los que se encargan de todo, tienen una pésima actitud con la gente que trabaja con ellos y siento que el público ya se dio cuenta porque ya no venden igual, tienen muchas cancelaciones y si no cancelan no llenan como que sí han percibido que son mamucos, se creen la realeza de México”, aseguró Zúñiga.

Así fue que los usuarios reaccionaron en redes sociales donde la dinastía Aguilar fue fuertemente criticada, en especial Ángela ya que no es la primera vez que la joven artista es señalada como una persona prepotente.

Hasta el momento, ninguno de los componentes de la familia de artistas se ha pronunciado con respecto a las afirmaciones realizadas por el periodista Alejandro Zúñiga, aunque se espera que, como es habitual, sea Pepe Aguilar el que salga a defender una vez más a sus hijos y a su reputación.