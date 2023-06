Esta es la razón por la que Maite Perroni no quiere que RBD conozca a su hija

Hace apenas unas semanas, la cantante mexicana Maite Perroni le dio la bienvenida a su pequeña hija Lia junto al productor Andrés Tovar y todo parece indicar que su labor como madre primeriza no es algo que se tome a la ligera. De acuerdo con su compañero, aún no quiere que los integrantes del grupo RBD la conozcan.

En una entrevista con el programa Hoy Día, Christopher indicó que nadie del grupo ha tenido la oportunidad de conocer a la hija de la famosa.

La tierna imagen que publicó Maite en su perfil de Instagram ante la llegada de su hija.

“Todavía no. Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, contó. “Ya nos tocará pronto”.

Incluso el intérprete de temas como "Sálvame" y "Tras de mí", confesó que Maite Perroni ha recibido esta nueva etapa con mucha emoción, adaptándose cada vez mejor a su papel de madre.

“Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta, ahorita”, añadió el actor.

A pesar de que al día de hoy el reencuentro entre Maite y el resto de sus compañeros no se ha dado, la realidad es que cada vez falta menos para que el público disfrute una vez más de la agrupación RBD cantando sus grandes éxitos en su primera gira luego de una década fuera de los escenarios.

Mientras el grupo RBD se prepara para iniciar su gira reencuentro, la actriz que dio vida a "Lupita" en la producción de Televisa disfruta de la llegada de su pequeña. Ella misma fue la que anunció por medio de un tierno mensaje en su cuenta de Instagram que había llegado al mundo su bebé:

“Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro ¡amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos Lía”.

¿Quién es Maite Perroni?

Maite Perroni es una reconocida actriz y cantante mexicana que alcanzó gran fama por su participación en la exitosa telenovela Rebelde. En esta producción, Perroni interpretó el papel de Guadalupe "Lupita" Fernández, una de las estudiantes del exclusivo colegio Elite Way School.

La serie seguía la vida de un grupo de jóvenes rebeldes que formaban parte de la banda musical RBD, y Maite se convirtió en uno de los miembros más destacados de este exitoso proyecto.

Con su talento actoral y su carisma en el escenario, la artista conquistó al público con su interpretación de Lupita, una joven dulce, inteligente y cariñosa. Su personaje se destacaba por su pasión por la música y su lucha por superar los obstáculos que se le presentaban.

Maite Perroni demostró su versatilidad como actriz y también como cantante al formar parte del grupo musical RBD que se originó como resultado de la telenovela.