Conoce el impresionante hotel de lujo de Robert De Niro en África

Robert De Niro no es el primero ni el último de los actores y las celebridades de Hollywood que comienza emprendimientos comerciales. En el caso del actor nacido en Nueva York, tiene una cadena de hoteles bajo el nombre de "Small Luxury Hotels of the World" con sedes en varias partes del mundo.

El último hotel que abrió el protagonista de El Padrino II es "Nobu Marrakech" y como su nombre lo indica está ubicado en Marrakech, que si bien no es la capital es la ciudad más turística de Marruecos, que a su vez es uno de los países que más turismo recibe en África por su cercanía con Europa.

Los lujos del nuevo hotel de Robert De Niro en África.

"Nobu Marrakech" está ubicado en el "Triángulo de Oro", en el barrio de Hivernage. Esta es una zona alejada de la famosa Medina, el casco histórico de Marrakech. Según contó el artista, quiso fusionar el estilo de su cadena de hoteles con las apariencias y las tradiciones locales de Marruecos.

El nuevo hotel de Robert de Niro en África

Robert De Niro se unió al chef japonés Nobuyuki Matsuhisa y a un productor de cine para este proyecto. El terreno de la manzana donde se emplaza tiene forma circular, por lo que el hotel tiene un estilo muy original. Cuenta con 44 habitaciones junior suite, 6 habitaciones junior deluxe, 18 dormitorios deluxe, 2 Miyabi suites y la gran Nobu suite con 220 metros cuadrados.

Las vistas de las habitaciones son distintas ya que depende la ubicación. Algunas miran hacia las famosas murallas de la Medina, algunas lo hacen al este donde está la mezquita Koutoubia, la más importante de Marrakech, mientras que otras tienen ubicación al norte y miran hacia la cordillera del Atlas.

El hotel de Robert De Niro en África ofrece un sinfín de experiencias y bellísimas vistas.

Si se quiere ver todo, se puede subir a la rooftop donde está la piscina circular, el restaurante Nobu con estilo japonés, y un bar en el que se realiza el ritual del sake que consiste en romper un barril redondo de sake para augurar armonía y fortuna.

Además, el "Nobu Marrakech" cuenta con el "Pearl spa" de 2000 metros cuadrados para que los huéspedes se puedan relajar, el cual está decorado con típicas artesanías de Marruecos. El precio para hospedarse en esta nueva sucursal hotelera de Robert De Niro va desde los 500 euros hasta los 2500 en la Nobu Suite, un precio internacional que dista mucho de los que se pueden encontrar en Marruecos.