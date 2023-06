El pícaro mensaje de Shakira sobre su vida sentimental y ¿Jimmy Butler?

Las noticias acerca de Shakira y su vida sentimental, ahora que se separó de Gerard Piqué como parte de una novela sin fin, son una constante desde hace ya varias semanas. Todo coincide con su reciente arribo a Miami para iniciar una nueva vida en Estados Unidos junto a sus dos hijos, por lo que desde entonces se habla de este cambio que vive.

Shakira fue vinculada con varios famosos por estas semanas, desde Tom Cruise pasando por Lewis Hamilton y más. Sin embargo, por estas horas el fuerte rumor que empezó a trascender es su posible relación con Jimmy Butler, jugador de la NBA.

Shakira y los rumores de romance con Jimmy Butler, estrella de Miami Heat.

Las versiones que apuntan a un affaire entre la colombiana y el estadounidense siguen con fuerza, y mucho más tras el misterioso mensaje que la cantante acaba de publicar en sus redes.

No se sabe si fue adrede o casual, pero lo que no quedan dudas es que el mensaje no ha pasado desapercibido en absoluto. Se dio en sus stories de Instagram, luego de publicar un enigmático acróstico (frase que contiene letras al inicio, en medio o al final, con las que se puede formar una palabra u otra frase).

"Este es mi acróstico para hoy: Heroic Extraordinary Awesome Team", escribió Shakira en su Instagram, en lo que cuya traducción es Equipo heroico, extraordinario y fascinante.

Lo sorpresivo es que cada letra de estas cuatro palabras en inglés forman el término HEAT, que hace alusión a Miami Heat, la franquicia de la NBA en la que juega Jimmy Butler y es referente.

El particular y ¿cómplice? posteo de Shakira en medio de los rumores con Jimmy Butler.

¿Casualidad o causalidad? De la forma que fuese, en este mismo posteo que puede referirse a varias cosas también mezcló su nuevo single, el aplauso a un buen equipo y la celebración del trabajo bien hecho.

De hacer referencia al jugador de la NBA, Shakira volvió a recurrir a indirectas que se convirtieron en marca registrada tan suyas para hacer referencias de su vida y dejar que los demás saquen sus propias conclusiones. Por supuesto, en cuestión de horas todo se viralizó.