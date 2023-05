Gerard Piqué propuso la loca idea de hacer una Bizarrap Music Session, ¿aceptará el DJ argentino?

Gerard Piqué vuelve a ser uno de los temas principales de las redes sociales al proponer una sesión con el productor argentino Bizarrap. Para los fans de la artista colombiana hay dos posibilidades: le gusta ser el centro de atención o simplemente no puede dejar de hablar de Shakira. Luego de su visita a Miami, el ex futbolista estuvo en streaming con Ibai Llanos y expresó que si hiciera una canción sería “algo grande”. ¿Cómo habrá reaccionado el DJ al oír esta idea?

Gerard Piqué no para y sigue en el ojo de las controversias. Después de la visita a sus hijos en Miami regresó con todo a un stream con Ibai Llanos donde hizo unas polémicas declaraciones, tanto que el famoso streamer estaba incrédulo a lo que su amigo y socio decía. El divorcio con Shakira no ha dejado bien parado a Piqué, no solo por la infidelidad con Clara Chía, pero sus respuestas y forma de actuar han dejado mucho que desear del ex jugador del Barcelona.

Gerard Piqué nuevamente se puso en el ojo de la tormenta.

Después de la controversial y exitosa sesión que Shakira hizo con Bizarrap, ahora es Piqué quien quiere la revancha y sacar una canción con el afamado, DJ, o al menos así lo mencionó durante un stream con Ibai Llanos. El streamer y Gerard Piqué estaban hablando sobre el evento del streamer La Velada del Año III en la que participará Rosario Flores, Ozuna, Quevedo (quien realizó una sesión con Bzrp), María Becerra, entre otros artistas, cuando a Piqué se le ocurrió una “gran idea”.

“Que si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, entiendes, un chupito me parece poco”, declaró Piqué en la transmisión. Ibai ante esto puso una cara de incredulidad, y le dijo: “Una sesión de Bizarrap tuya sería lamentable”.

En el programa que comparte con Ibai Llanos, Gerard Piqué propuso la idea de hacer una Bizarrap Music Session.

En redes fue duramente criticado ya que argumentan el empresario y ex futbolista sigue colgándose de Shakira para ser tema de conversación, además hicieron mención al apoyo que Bizarrap le ha dado a la cantante, por lo que seguramente no haría una sesión con Piqué. Dentro del mismo stream, Piqué e Ibai tuvieron una llamada con Ozuna quien será parte del line up de La Velada del Año, en él tanto el cantante e Ibai se burlaron de Gerard.

Ibai le advierte que tenga cuidado con un tema que podría sonar, haciendo referencia a la canción de Shakira con Ozuna Monotonía, Piqué solo dice: “Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y haga lo que quiera.” intentado cortar las risas de Ozuna, que no pudo contenerse. Y es que tal como lo mencionan los internautas, si bien parece que Piqué quiere dejar de lado el tema de su famosa ex, siempre sale a colación de alguna forma en las transmisiones en las que aparece.

Ni siquiera Ibai Llanos apoyó la propuesta de Gerard Piqué sobre hacer una Bizarrap Music Session.

Recordemos que recientemente se rumoró que Gerard Piqué pediría menos tiempo con sus hijos debido a la distancia, ya que consideraba la decisión de mudarse de Shakira precipitada y los niños deberían vivir más cerca de él, ya que el tiene actividades que realizar y el tiempo de viaje es mucho.