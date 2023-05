¡Escándalo! Acusan a Ricardo Montaner de una deuda millonaria y cerrar su restaurante

Si bien es cierto que se encuentra atravesando un gran momento familiar, desde el lado económico y empresarial la historia no tendría la misma sintonía para Ricardo Montaner. Y es que desde hace semanas se rumorea con que atraviesa una crisis bastante profunda, y esto trae a colación un reconocido restaurante de su propiedad que estaría por cerrar a raíz de grandes deudas.

Hoy Ricardo Montaner está pasando por un gran momento desde lo profesional, llenando sus shows y conciertos, además de que en el lado familiar disfruta de sus nietos Índigo y Apolo, hijos de Evaluna y Mau Montaner respectivamente.

Pero no todo parece ser color de rosas en la vida del reconocida músico de 65 años, y es que por estas horas se dio a conocer un nuevo informe que asegura que sus finanzas personales no están pasando por el mejor momento.

La actualidad económica del cantante tendría tales problemas que incluso por ese motivo tuvo que cerrar su famoso restaurante Café Ragazzi, el cual abrió hace más de 15 años en Surfside, en el Estado de Florida.

Según explicó el periodista Javier Ceriani, conductor el programa Chisme No Like, Ricardo Montaner tiene una gran deuda incluso con sus empleados, algo que no habría desembocado en el cierre de su negocio.

“Les debe hasta 12 meses de sueldo”, indicó el conductor del programa especializado en información de la farándula. Sin embargo, de momento nada de esto ha sido confirmado, ni por parte de la familia Montaner ni en las redes sociales del local.

La entrada de Café Ragazzi, el restaurante de Ricardo Montaner.

El Café Ragazzi tiene como especialidad la comida italiana y celebridades como Messi, Juanes, Don Francisco, Alejandro Sanz, Yuri, Marc Anthony y Thalía han degustado los platillos que ahí se sirven. El cantante se hizo de este negocio en 2008.