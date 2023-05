Mientras lucha contra el cáncer, Kristina Lilley da un poderoso mensaje

En 2010, la Kristina Lilley había ganado la batalla contra el cáncer de cuello uterino, sin embargo, en noviembre de 2022, la actriz de “Pasión de Gavilanes” dio a conocer que le habían vuelto a diagnosticar la enfermedad, pero esta vez de mamas, por lo que en medio de su nueva lucha, dio un poderoso mensaje.

"De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte. También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo", dijo cuando anunció que tenía cáncer de mamas.

En 2017, Kristina Lilley ya tuvo cáncer de cuello uterino.

Ahora, mientras está en pleno tratamiento para combatir a la enfermedad, Kristina Lilley envió un importante mensaje. "Al despertar tan temprano, el silencio nos permite hacer introspección sana. ¿Ustedes que hacen cuando se despiertan tan temprano?", escribió en su cuenta de Instagram.

Junto a este escrito, la actriz publicó un video. "Mi despertar de hoy es una reflexión, como siempre. Hay días que uno se despierta muy temprano y son esos mágicos momentos de introspección donde puedes mirar qué has hecho. Donde puedes ver si puedes hacer las cosas de una manera diferente, donde puedes ver si las puedes hacer mejor, donde puedes ver en qué forma puedes cambiar como afrontas las cosas o simplemente darte ese momento para tener paz y tranquilidad, y cuidarte un poquito. Eso he descubierto yo", dijo Lilley.

Kristina Lilley afronta este momento con actitud positiva.

Esta publicación generó la reacción de sus seguidores que le enviaron algunos mensajes sobre lo que expresó. "Como haces para sobrellevar los malestares de la quimio? Llevo 1 de 16 y trato de levantarme, de hacer, pero mi cuerpo no lo permite", "me pongo a charlar con Dios y preguntar miles de cosas", "bendigo tu vida mi querida Kristina", "¡¡¡Hermosa Kris!!! Realmente pienso en lo que he hecho y ¡lo que haré! Cómo puedo cambiar algunas cosas que no me gustan de mí para poder sentirme bien luego", fueron algunos comentarios.

A través de sus redes sociales y con una actitud positiva, Kristina Lilley está mostrando el proceso de la enfermedad de manera pública, tratando de crear conciencia entre los usuarios, y demostrando que nunca hay que bajar los brazos y siempre brindar batalla en este tipo de situaciones.