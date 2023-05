Issa Vegas deslumbra con su hermosa silueta al lucir un microbikini

Issa Vegas es una modelo e influencer argentina que desde hace varios años está instalada en la ciudad de Miami. Con el correr de los años la popular rubia acapara las miradas de todos al compartir fotos y videos de ella que son parte de sesiones que realiza para importantes marcas de ropa y productos de belleza.

Además de imponer tendencia con sus outfit, Issa Vegas comparte diversas rutinas de ejercicios para tener un escultural cuerpo como el de ella. En varias oportunidades, la talentosa rubia ha mencionado que a diario realiza una exhaustiva rutina de ejercicios y que además se cuida con una dieta balanceada de comidas.

Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, en su feed de su cuenta oficial de Instagram, Issa Vegas compartió un carrusel de fotos de ella luciendo un microbikini de tonos amarillos que no solo enalteció su belleza sino también la escultural figura que posee hoy en día.

Junto al compilado de fotos y videos, la influencer latina agregó una descripción el posteo que dice lo siguiente: "Esa chica peinada". Esta publicación causó una ola de reacciones entre likes y mensajes de sus seguidores de todas partes. "No me digas que SOS de Boca Juniors. Hoy cueste lo que cueste tenemos que ganar. Diosa", fue uno de los comentarios que recibió la intrépida artista.

Issa Vegas posee millones de seguidores en las redes sociales.

Mientras que en sus estados, Issa Vegas contestó preguntas de sus fans. Entre esas contestó el motivo del por qué se mostró triste en anteriores posteos. La popular rubia escribió: "Como les he dicho varias veces... no todo es lo que parece en redes sociales, todos tenemos momentos difíciles aunque muchos creen que por no compartirlo uno tiene una vida de sueño, pero he superado todo en mi vida y simplemente fue un obstáculo más que ya pasé. Mañana empiezo d e nuevo con todo".