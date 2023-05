Giselle Blondet denuncia sobre la muerte de su tía: “pasaron muchas horas antes de que la viera un médico”

Si bien Giselle Blondet está atravesando por uno de sus mejores momentos personales y laborales, la conductora y su familia recibieron un duro golpe con la muerte de su tía “Tere”, lo que le ha provocado mucha tristeza y dolor.

Y es que mientras la conductora se encontraba de vacaciones en París, recibió la noticia de que su tía, a quien consideraba como una segunda madre, se encontraba hospitalizada por una pulmonía. "Me entero que mi tía está en el hospital, en emergencia porque tiene pulmonía. Mi tía estaba súper bien. Entonces, horas interminables, horas sin que apareciera un médico en el hospital, en Puerto Rico, ella desesperada, no podía casi respirar. Mi prima, desesperada, y yo desde París, tratando de llamar a todos los médicos que yo conocía. Y así todos tratando de buscar una solución, pasaron muchas horas antes de que la viera un médico", relató Giselle.

Giselle Blondet se siente impotente por la atención médica que tuvo su fallecida tía.

"Luego, yo esperanzada porque dije, 'bueno, una pulmonía', pues no, al otro día, le dan una habitación y finalmente la ve a un doctor, le dan un tratamiento para una terapia respiratoria y ese mismo día, como unas horas después, le dio un ataque al corazón", expreso la conductora del programa “La mesa caliente”.

Ante esta situación, Giselle decidió cambiar su pasaje y viaja a Puerto Rico para acompañar a su familia. "Mi tía estaba entubada y yo dije, 'tengo que llegar'", comentó Blondet.

La tía "Tere" de Giselle Blondet era como su segunda madre.

Habiendo abordado ya avión, le informaron de la triste noticia. "Pasó lo que yo más temía, estaba en el avión y cuando empieza a despegar, me escriben mis dos primos, buscándome desesperados a la vez, y me dijeron que mi tía había fallecido. Imagínense esas horas de vuelo cómo fueron. Gracias a Dios que estaba mi amiga, cómo agradecer su cariño y apoyo", comentó la comunicadora.

La familia de Giselle está transitando unos días de mucho dolor ya que su tía era el centro de todo. "Ella es una parte extremadamente importante en la familia para todos. Era el pilar, una mujer tan alegre, un tremendo ejemplo para nosotros, para ver cómo uno debe vivir la vida", remarcó Blondet.

Sobre lo sucedido con el retraso médico la comunicadora dijo que se siente impotente. "No quiero pensar mucho en eso porque es que me da una impotencia, me parece terrible", dijo con tristeza.