Emma Watson hizo la revelación más dura de su infancia

Hay veces que las celebridades realizan declaraciones polémicas en contextos propicios, pero también las hay quienes cuentan cosas en situaciones inesperadas. Un ejemplo de estos casos es el de Emma Watson, que aprovechó un lanzamiento empresarial e hizo la revelación más dura de su infancia con una bella sonrisa en su rostro.

Es que la actriz británica de 33 años se encontraba presentando una línea premium de un gin de producción artesanal, producto del que su familia está muy involucrada. Tal presentación la hizo con su padre, Chris, y su hermano, Alex.

Todo este acontecimiento hizo que el tema se toque en las entrevistas que Emma tuvo posteriormente, más que nada para hablar acerca de su rol de empresaria, hacerlo junto a su familia y, por supuesto, su relación con el alcohol. Sorprendentemente, este último tópico fue el que dejó boquiabiertos a sus entrevistadores.

Hablando con la revista How to Spend it -perteneciente al Fianancial Times-, contó: “Me sorprendía mucho de niña cuando otros chicos se entusiasmaban con la idea de conseguir alcohol”. Al empezar un enunciado de esta manera, lo que vino después despertó la polémica acerca de su infancia.

“Mi papá me daba agua con vino en el almuerzo desde que era niña, así que estaba bastante confundida cuando era adolescente y todos pensaban que el alcohol era una fruta prohibida. Yo no entendía cuál era el problema de tomar alcohol”, sentenció.

Emma nació en Francia en el seno de una familia británica, y se mudó a Londres cuando tenía cinco años, luego de que sus padres se divorciaran. Tanto ella como su hermano Alex pasaban los fines de semana con su papá, quien siempre fue un ferviente apasionado del vino, así que no es descabellado pensar que hayan heredado ese gusto.

Esta línea Premium de ginebra fue nombrada como Renais (“renacimiento” en francés), hecha con uvas cultivadas en el poblado francés de Chablis, dentro de Burgundy, pero destiladas en el Reino Unido, por lo que tiene un corazón tanto galo como británico, así como los Watson.

En la charla con la revista, los tres hablaron con entusiasmo acerca de este nuevo emprendimiento, así como también de la pasión de Chris acerca de los destilados. Este artículo no promueve el consumo de alcohol en menores de edad, pero eso fue lo que llevó a Emma Watson a emprender de esta manera.